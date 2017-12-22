2017'nin son ehliyet sınavı bugün yapılacak. 18 yaşını doldurmuş bireylerin ehliyet alabilmek için hazırlandığı sınav için geri sayım başladı. Ehliyet alabilmek hayali ile büyük bir çaba harcayan sürücü adayları, ehliyet sınavının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, ehliyet sınavı saat kaçta başlayacak? 23 Aralık ehliyet sınavı hakkında merak edilen her şey haberimizde...
EHLİYET SINAVI SAAT KAÇTA? 23 ARALIK 2017
Ehliyet sınavı ya da diğer adıyla motorlu taşıt sürücü adayı sınavı bugün uygulanacak. 2017'nin son ehliyet sınavı olan MTSKS-5 için adaylar hazırlık içinde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav saat 14.00'de başlayacak.
Bugün sınavda ter dökecek olan sürücü adayları, sınava girecekleri giriş belgelerini dosyalarının olduğu sürücü kurslarından temin edebilecekler. Ehliyet sınavına, kimliksiz ve sınav giriş belgesiz alınmayacak.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR
● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.
● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.
● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
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