Ehliyet sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ehliyet soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı, sınava giren sürücü adayları tarafından merak ediliyor. Sürücü adayları 21 Nisan 2018 Cumartesi günü sınava girmişti. Sürücü adaylarının araştırdığı bir diğer konu ise direksiyon sınavının ne zaman olduğu? Ehliyet sınavına dair her şey haberimizde.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Nisan'da, 2018 yılında gerçekleştirilecek 5 ehliyet sınavından ikincisi yapıldı. MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının soru ve cevapları, sınava giren sürücü adayları tarafından merakla bekleniyor. Sürücü adayları sınavda verdikleri cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Soru ve cevapların bu haftasonuna kadar açıklanması bekleniyor.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER