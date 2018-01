Ehliyet sınavlarının ikinci aşaması olan direksiyon sınavlarında görevli öğretmenlerin ücretleri arttırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Şamlıoğlu "Sınav yapıcı öğretmenlerimiz sabahtan akşama bilfiil alanda ve aktifler, her an tetikte ve dikkatliler. Onların aldıkları bu risk ve kurallı sürücü yetiştirme noktasında gösterdikleri üstün gayretlerinin bir karşılığı olarak kendilerine ödenen sınav ücretlerinde bu yıl ciddi bir artış gerçekleştirdik" sözleriyle direksiyon sınavında görevli öğretmelerin ücret arttırımını açıkladı.

EHLİYET SINAVI GÖREVLİ ÖĞRETMEN ÜZRETİ NE KADAR OLDU?

MEB, ehliyet sınavlarının ikinci aşaması olan direksiyon uygulama sınavlarında görev alan öğretmenlerin bir günlük sınav ücretleri Ocak 2018 itibarıyla brüt 331 liraya yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yaptığı açıklamada, direksiyon sınavı uygulama komisyonlarında görev alabilmek için birçok niteliğe sahip olmak gerektiğini ifade etti.

Direksiyon sınavlarında sınav yapıcı olabilmek için sadece resmi okul ve kurumlarda görev yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi ile en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sınıfla aynı sürücü belgesine sahip olmak da gerekiyor. Bu şartları sağlayanlar ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince hizmet içi eğitime alınıyor ve sürücü adaylarının geçtiği uygulama sınavından aynı değerlendirme usulüyle geçerek başarılı olmaları gerekiyor."

2017 YILINDA 1,5 MİLYONDAN FAZLA DİREKSİYON SINAVI

Sınav şartlarının zorluğuna da dikkati çeken Şamlıoğlu, şunları söyledi:

"Direksiyon uygulama sınavları, öğretmenlerimizin görev aldığı kağıt-kalem sınavlarından oldukça farklı. Hafta sonları sabah 07.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılan sınavdan bir saat önce öğretmenlerimizin mesaisi başlıyor. Her komisyonda 12 sürücü adayı sınava giriyor ve her bir adayın sınavı 35 dakika sürüyor. Yani sınav yapıcı öğretmenlerimiz sabahtan akşama bilfiil alanda ve aktifler, her an tetikte ve dikkatliler. Onların aldıkları bu risk ve kurallı sürücü yetiştirme noktasında gösterdikleri üstün gayretlerinin bir karşılığı olarak kendilerine ödenen sınav ücretlerinde bu yıl ciddi bir artış gerçekleştirdik."

Geçen yıl 1,5 milyonu aşkın uygulama sınavı yapıldığına değinen Şamlıoğlu, Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde bu sınavlardan alınan yüzde 15'lik Hazine payının yüzde 1'e, yüzde 18'lik KDV'nin de yüzde 8'e düşürüldüğünü hatırlattı.

Şamlıoğlu, 200 kursiyerin sınava girdiği bir günde direksiyon sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alan öğretmenlere ödenen ücretin geçen yıl 265 lira olduğunu, bu yıl ise 331 liraya çıkarıldığını, bu ücretin, öğretmenlerin bir günde sınav uygulayacağı kursiyerlerin sayısına göre maksimum 358 liraya olabileceğini aktardı.

Genel Müdür Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarının bu hafta sonundan itibaren Ankara'da pilot uygulama kapsamında tablet bilgisayarla yapılacağını kaydetti.

