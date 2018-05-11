Eibar - Las Palmas maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Eibar, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Las Palmas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Eibar 47 puanla 10. sırada, Las Palmas 22 puanla 19. sırada bulunuyor. Eibar son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Las Palmas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 322. İddaa'da Eibar kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Las Palmas kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Eibar son haftadaki Barcelona müsabasında 4-2 yenildi.

Las Palmas ise Deportivo La Coruna karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Eibar, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 19 gol yedi.

Las Palmas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Las Palmas, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.