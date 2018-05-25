EIF Ekenas - HIFK Helsinki karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. EIF Ekenas, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü HIFK Helsinki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi EIF Ekenas 6 puanla 6. sırada, HIFK Helsinki 9 puanla 1. sırada bulunuyor. EIF Ekenas son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. HIFK Helsinki son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 173. İddaa'da EIF Ekenas kazanır 3.10, berabere biter 3.10, HIFK Helsinki kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

EIF Ekenas önceki hafta HIFK Helsinki mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

HIFK Helsinki ise EIF Ekenas maçında 0-0 berabere kaldı.

EIF Ekenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. EIF Ekenas, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

HIFK Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. HIFK Helsinki, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.