EIF Ekenas - Oulu karşılaşma önü

EIF Ekenas ve Oulu, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi EIF Ekenas 11 puanla 4. sırada, Oulu 7 puanla 8. sırada bulunuyor. EIF Ekenas son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oulu, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 199 kodlu maçta; İddaa oynayanlar EIF Ekenas kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Oulu sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

EIF Ekenas önceki hafta Oulu mücadelesinde 1-0 kazandı.

Oulu ise EIF Ekenas maçında 1-0 yenildi.

EIF Ekenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. EIF Ekenas, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Oulu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oulu, 1 gol atarken 6 gol yedi.