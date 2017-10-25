Einstein'dan 'mutlu hayat tüyoları' milyon dolar kazandırdı!

Albert Einstein, 20. yüzyılda yaşayan en büyük zekalardan biri olarak biliniyor. Ancak ünlü bilimadamını bu kez manşetlere taşıyan fizik üzerine çalışmaları değil, mutlu bir hayatın nasıl yaşanacağı üzerine yazdığı notlar oldu.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Einstein'in hayat üzerine el yazısıyla yazdığı iki not, Kudüs'te yapılan bir müzayedede toplam 1.8 milyon dolara alıcı buldu. Notların hikayesi ise bir hayli ilginç...

Walter Isaacson tarafından kaleme alınan ve Albert Einstein'ın hayatını anlatan 'Einstein: Hayatı ve Evren' isimli biyografiye göre ünlü fizikçi Japon yayıncılara, 2 bin pound karşılığında, bir dizi konferans vermek için 1922 yılının Kasım ayında Avrupa'dan Japonya'ya seyahat ediyordu. 43 yaşındaki bilim adamı yolculuk sırasında, Nobel Fizik Ödülü'nü kazandığını öğrendi. Ödül, Einstein'ın teorik fiziğe yaptığı katkılardan dolayı verilmişti.

Hal böyle olunca, Einstein'in Tokyo'ya geldiği haberi hızlıca yayıldı. Binlerce insan Nobel ödüllü fizikçiyi görebilmek için birbiriyle yarıştı. Kalabalıktan ve ilgiden bunalan Einstein, Tokyo'da Imperial Hotel'de bulunan odasına çekilerek, duygu ve düşüncelerini kayda geçirmek istedi.

Bu sırada bir kurye, Einstein'a bir paket getirdi. AFP'ye göre, ya kurye Japon geleneklerine sadık kalarak bahşiş almayı reddeti ya da Einstein'in yeterli miktarda bozuk parası yoktu. Bunun üzerine ünlü fizikçi, bahşiş yerine iki kısa not yazarak bunları kuryeye verdi.

O kuryenin akrabası olan ve bugün Almanya'da yaşayan kişiye göre Einstein notları verirken, "Eğer şanslıysan, notların kendisi bir gün birkaç parça bozukluktan daha değerli olacak" dedi. Ünlü fizikçinin bu tahmini doğru çıktı ve kuryenin Almanya'da yaşayan akrabası, iki notu Kudüs'teki bir müzayedede toplam 1.8 milyon dolara sattı.

Peki Einstein'ın hayata dair yazdığı o notlarda ne yazıyordu?

Notların görece uzun olanında Almanca, "Sakin ve gösterişsiz hayat, sabit bir huzursuzlukla başarı peşinde koşmaktan daha fazla mutluluk getirir" ifadeleri yer alıyor.

Imperial Hotel isminin bulunduğu kağıda yazılı notun aslında 5 bin ile 8 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyormuş ancak 2 bin dolardan başlayan açık arttırma 25 dakika içerisinde 1.56 milyon dolara kadar yükselmiş.

Boş bir kağıda yazılan diğer notta ise, el yazısıyla karalanmış "İstek varsa, yol da vardır" ifadeleri yer alıyor.

6 bin dolara alıcı bulacağı tahmin edilen bu notun açık arttırmada 240 bin dolara alıcı bulmuş.

Einstein'in Japonya gezisine tekrar geri dönersek, Isaacson biyografisinde bunun büyük bir başarı olduğunu yazıyor. Isaacson, ünlü fizikçisinin verdiği konferansı 2500 kişinin takip ettiğini ve Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesi ile buluşmasında ise daha büyük bir kalabalığın toplandığını söylüyor.

Aralık 1922'de Nobel Fizik Komitesi Başkanı, törende bulunmayan Einstein'ın ödülünü sunarken ünlü fizikçiyi, "Muhtemelen yaşayan hiçbir fizikçinin ismi Albert Einstein'in ismi kadar geniş çevrelerce bilinmiyor" sözleriyle anıyordu.

Hayata dair karaladığı notlara bakılırsa Einstein'ın tercihi daha 'sakin ve gösterişsiz' bir hayat olurdu.