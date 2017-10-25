Einstein mutluluk formülleri yaklaşık 1.5 milyon dolara satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın "mutluluk formülleri" içeren iki notu Kudüs'teki açık artırmada 1 milyon 560 bin dolara satıldı.
Nobel ödüllü fizikçi, mutluluk tavsiyelerini içeren notları, Japonya ziyareti sırasında, bir kuryeye bahşiş karşılığında vermişti. Notları satan kişinin de kuryenin yeğeni olduğu duyuruldu.
1922 yılında Tokyo'daki Imperial Oteli'nde yaşanan olayda, Einstein'in kuryeye, "notların ileride çok değerlenebileceğini" söylediği de belirtiliyor.
Hayatını bilime adayan fizikçinin kuryeye verdiği Almanca notlardan biri şu şekilde: "Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir."
240 bin dolara satılan ikinci notta ise şu kısa ifade yer alıyor: "Eğer istek varsa, bir yolu vardır"
Ünlü fizikçinin bu olayın gerçekleştiği sırada Japonya'da akademik bir gezide olduğu ve Nobel ödülü aldığını henüz öğrendiği belirtiliyor.
Kudüs'te satışa çıkarılan el yazısı notların, ulaştığı değerin açık artırma öncesi tahmin edilenin üzerinde olduğu da ifade edildi.
Alıcılardan birinin Avrupalı olduğu ancak isminin gizli kalmasını istediği belirtildi.
Einstein'in diğer ünlü tavsiyeleri
"Problemlerimizi, o problemleri ortaya çıkardığımız düşünce şekliyle çözemeyiz.
"Zekanın asıl göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.
"Henüz doğanın bize sunduğunun 1000'de 1'ini bile bilmiyoruz.
"Tatlı bir kızla iseniz bir saat bir saniye gibi gelir. Ancak eğer kızgın bir cismin üzerine oturursanız bir saniye bir saat gibi gelecektir. İşte bu göreceliktir."
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