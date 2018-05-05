Eintracht Braunschweig - Ingolstadt maçı ne zaman?

Eintracht Braunschweig ve Ingolstadt, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Eintracht Braunschweig 39 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Ingolstadt 42 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ingolstadt, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eintracht Braunschweig kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Ingolstadt sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Eintracht Braunschweig son hafta oynanan Union Berlin maçında 2-0 yenildi.

Ingolstadt ise Kaiserslautern maçında 1-1 berabere kaldı.

Eintracht Braunschweig, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

Ingolstadt, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ingolstadt 21 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.