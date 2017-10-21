Eintracht Frankfurt: 2 - Borussia Dortmund: 2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Commerzbank Arena'da Borussia Dortmund'u ağırladı.

Konuk takım 19. dakikada mili futbolcu Nuri Şahin ve 57. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak ikinci yarı toparlanan ev sahibi ekip 64. dakikada penaltıdan Sebastien Haller ve 68. dakikada Marius Wolf'un golleriyle skora dengeyi getirdi. Mücadele başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. (2-2)



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 1 de gol kaydeden Nuri Şahin, 90 dakika sahada kaldı.

LEIPZIG TEK GOLLE KAZANDI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden RB Leipzig, konuk ettiği Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde RB Leipzig, Red Bull Arena'da Stuttgart ekibini ağırladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 23. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.



RB Leipzig bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

16.30 maçlarında BundesLiga'da alınan diğer sonuçlar ise şöyle;

Augsburg 1-2 Hannover 96

Mönchengladbach 1-5 Bayer Leverkusen