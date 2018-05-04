Eintracht Frankfurt - Hamburger SV sahaya çıkıyor

Eintracht Frankfurt ve Hamburger SV, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Eintracht Frankfurt 46 puanla 7. sırada, Hamburger SV 28 puanla 17. sırada bulunuyor. Eintracht Frankfurt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hamburger SV, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 111. İddaa'da Eintracht Frankfurt kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Hamburger SV kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Eintracht Frankfurt önceki hafta RB Leipzig mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Hamburger SV, Wolfsburg karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Eintracht Frankfurt, kendi sahasında 23 gol attı, 19 gol yedi.

Hamburger SV, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Hamburger SV, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.