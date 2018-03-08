Erzurum'un Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, ilginç oluşumlarıyla büyülüyor. İHA'nın haberine göre Oltu ilçesinde bugüne kadar kimse tarafından tanıtılmayan ve birçok Oltulu'nun dahi haberdar olmadığı Ejder Vadisi ilginç oluşumlarla dolu.

Peri bacası ve insan yüzü silüetleri gibi çok farklı oluşumların olduğu vadi, görenleri şaşırtıyor. Oltulu doğaseverler yaptıkları yürüyüşte rastladıkları Ejder Vadisine hayran kaldı. Doğaseverler vadiyi herkesin görmesini tavsiye etti.

Oltulu doğasever emekli öğretmen Osman Aslan, "Oltu-Ardahan karayolu üzerinde Güzelsu Mahallesi merasında bulunan Ejder çifliğinin kırsalında bulunan ejder kayalıkları ilginç kayalardan oluşuyor. Narman ilçesindeki peri bacaları gibi bu oluşumlardan kimsenin haberi yok. Yetkililer tarafından tespit edilip turizme açılabilir. İnsanların gelip görebilecekleri ilginç bir vadi" dedi.

Oltulu doğasever Avukat Muharrem Kalyon ise, "Bugünkü gezimizde Ejder kayalıklarına geldik. Gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER