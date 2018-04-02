2 | 18

AA'nın haberine göre dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında Soldier Field Stadyumu'nun garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu.