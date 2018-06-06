Ek ders; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan öğretmenlere ders görevi verilmesidir. Aylık karşılığı ders görevi dışında okutulan dersler için ek ders ücreti alınır. Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. İşte "ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?" sorularınıza yanıtlar...

EK DERS İLE İLGİLİ GENELGE

16 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan genelge ile Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

EK ÜCRET HESAPLAMA... EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Gündüz Ek ders ücreti hesaplanırken memur maaş katsayısı 140, gece ek ders ücreti hesaplanırken de memur maaş katsayısı 150 rakamı ile çarpılır. Sözleşmeli öğretmenin ek ders ücretinden %14 bir SGK kesintisi yapılır.

Öğretmenlerin 2018 yılı Ocak ayı net ek ders ücretleri şöyle:

Kadrolu Öğretmen: 12,59 TL

Sözleşmeli Öğretmen: 10,81 TL



ÖĞRENCİ SOSYAL VE KİŞİLİK HİZMETLERİ EK DERS ÜCRETİ

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.