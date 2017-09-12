Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapmak için gerçekleştirilen ek tercih işlemleri 5 Eylül'de sona ermişti. Ek tercih işlemlerini yapan öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki, ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

EK TERCİH SONUÇLARI 2017

ÖSYM tarafından 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında, üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek. Tercih sonuçlarına göre, yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.