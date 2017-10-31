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Ekaterinburg - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Euroleague Kadınlar B grup aşamasında mücadele eden Ekaterinburg, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, Ekaterinburg - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

31 Ekim 2017 Salı, 14:35:41 Güncelleme: 14:35:41

Euroleague Kadınlar B grubu'nda mücadele eden Ekaterinburg ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Ekaterinburg - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

EKATERİNBURG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'la deplasmanda karşılaşacak. Ekaterinburg şehrindeki DIVS Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

İlk 3 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, geçen sezon Dörtlü Final'de mağlup ettiği rakibini yine yenmek istiyor.

Rusya temsilcisi de Fenerbahçe gibi sezona 2 galibiyet, 1 yenilgiyle başladı. Geçen hafta bir başka Türk temsilcisi Yakın Doğu Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etmeyi başaran UMMC Ekaterinburg, çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Ekaterinburg oynadığı son 5 maçta 330 sayı atarken, potasında 327 sayı görmüştür.

Fenerbahçe oynadığı son 5 maçta 362 sayı atarken, potasında 319 sayı görmüştür.

UMMC Ekaterinburg (K) - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Alba Torrens 28,7 7,3 7,7 3,0
Emma Meesseman 27,3 11,0 5,7 1,0
Brittney Griner 26,0 17,7 5,3 0,7
Diana Taurasi 26,0 6,3 0,7 1,7
Elena Beglova 21,7 4,3 1,7 2,7
Nika Baric 21,3 7,7 2,7 3,0
Lara Sanders 19,3 6,7 3,7 1,7
Olga Arteshina 11,3 2,3 1,0 1,0
Evgeniya Beliakova 10,0 3,7 1,7 0,7
Natalia Vieru 3,0 0,0 2,0 0,0
Tatiana Petrushina 3,0 0,0 0,0 0,0
Deanna Nolan 2,0 0,0 1,0 0,0
Raisa Musina 1,0 0,0 1,0 0,0

Fenerbahçe (K) - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Kia Vaughn 29,3 7,7 5,0 0,7
Anastasiya Verameyenka 27,7 7,3 8,3 0,0
Birsel Vardarlı Demirmen 26,0 4,7 1,7 3,7
Kelsey Plum 25,3 6,7 2,7 1,0
Ana Dabovic 25,0 15,3 2,3 1,7
Ayşe Cora 19,0 8,7 1,7 1,7
Tilbe Şenyürek 17,3 8,3 3,7 0,7
Tuğçe Canıtez 12,7 2,0 2,3 1,3
Pelin Bilgiç 11,3 3,7 0,7 0,7
Esra Ural 3,5 1,0 2,0 0,0
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