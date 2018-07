HT Egeli'de yer alan habere göre, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker; Türkiye’nin en gözde üzüm bağlarının bulunduğu Gediz Havzası’ndaki projeleri yerinde inceledi.

"DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Alaşehir ve Kula’daki baraj ve gölet inşaatlarını yerinde inceleyeyerek, projeler hakkında bilgiler verdi. "

Çiftçinin yüzünü güldürecek haberler verdi. Gediz Ovası’nı bir an önce modern sulama ile buluşturmak için çabaladıklarını kaydeden Eker; “Bölgede pek çok baraj ve gölet projelerimiz devam ediyor. Bugün ziyaret ettiğimiz Emre Barajı’nda inşaatta başlandı, Gürpınar, Toygarlı, Konurca, Saraçlar ve Dutluca’da da eksikleri biran evvel giderip bu kış su tutacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız biran önce tüm projelerimizi tamamlayıp, önümüzdeki yıldan itibaren su sıkıntısı çeken toprakları modern sulama ile buluşturmak. Projelerimiz bittiğinde 6 bin 780 dekara can suyu vereceğiz ve çifçilerimizin her yıl 8 milyon 620 bin lira daha fazla kazanmasının önünü açacağız” dedi.