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Yine 05 Ekim'de oluşan Dolunay, aşk alanlarınızı hareketlendirebilir. Sosyal çevrenizin bu kadar hareketli olduğu bu dönemde özel yaşantınıza, varsa çocuğunuza daha fazla ilgi göstermelisiniz.

08-11 Ekim'de hayat sorumluluklarınız işlerinizde sizi rahat bırakmayabilir. İşlerinizde bu kadar güzel fırsatlar varken çok da memnun bir görüntü sergilemeyebilirsiniz. Bu aslında hayatla olan mücadelenizden ileri geliyor sevgili yaylar.