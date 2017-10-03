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ASTROLOJİ

Ekim 2017 aylık burç yorumları

03 Ekim 2017 Salı, 19:46:55

Hande Kazanova yorumuyla Ekim ayı astroloji haritanız...

  • 1 Ekim 2017 aylık burç yorumları
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    KOÇ BURCU

    Ekim ayı silkelendiğiniz ve olayları daha net göreceğiniz bir dönem sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Üzerinizden kalkan kararsızlıklarla güçlü birliktelikleri devreye sokacak 02-03 Ekim de güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Uğradığınız haksızlıklar varsa insanları kendi yanınıza çekebilir ve haklılığınız konusunda onları ikna edebilirsiniz. 

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  • 2 Ekim 2017 aylık burç yorumları
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    İş alanlarınızda yurtdışı bağlantılı işlerinizde, bu alandaki ilişkilerinizde 08-11 Ekim tarihlerinde dikkatli olun, zorlanmalar karşısında öfkenizi kontrol edin. 

    10 Ekim'de jüpiter ortaklaşa parasal alanınıza kayıyor. 1 yıl boyunca ortak para işlerinizde, partnerinizin parasal durumunda, vergi, kredi, faiz, miras, nafaka işlerinizde fırsatlar karşınıza gelebilir. 

  • 3 Ekim 2017 aylık burç yorumları
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    Sevdiğiniz insanın ailesiyle anlaşmazlıklar, güç gösterileri, birbirinize karşı yaklaşımınızda yönlendirici olmanız ilişkinizde sıkıntıları 09-10 Ekim de tetikleyebilir.

  • 4 Ekim 2017 aylık burç yorumları
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    Özel hayatınızda sevdiğiniz kişiyle beraber alacağınız gelecek sorumlulukları, esnek adımlar, kalıcı sonuçlar 13-16 Ekim karşınıza gelecek. İş hayatınızda seyahate, eğitime dayalı güzel bir ortaklık teklifi gündeme gelebilir. 

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  • 5 Ekim 2017 aylık burç yorumları
    5 | 80

    14 Ekim itibarıyla özel hayatınızda oldukça keyifli etkiler altına giriyorsunuz. sanıyorum dengenizi buluyorsunuz zira evliliğe adım atmak, ilişkinizi güzelleştirmek ve bir üst aşamaya geçirmek için istekleriniz yüksek olacak. Bu dönemde yalnız kalmak istemeyecek, her tür adımınızda sizi destekleyecek bir partnerin varlığına şükredeceksiniz.

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