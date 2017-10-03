03 Ekim 2017 Salı, 19:46:55 | Güncelleme: 20:14:45
Hande Kazanova yorumuyla Ekim ayı astroloji haritanız...
1
1|80
KOÇ BURCU
Ekim ayı silkelendiğiniz ve olayları daha net göreceğiniz bir dönem sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Üzerinizden kalkan kararsızlıklarla güçlü birliktelikleri devreye sokacak 02-03 Ekim de güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Uğradığınız haksızlıklar varsa insanları kendi yanınıza çekebilir ve haklılığınız konusunda onları ikna edebilirsiniz.
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2
2|80
İş alanlarınızda yurtdışı bağlantılı işlerinizde, bu alandaki ilişkilerinizde 08-11 Ekim tarihlerinde dikkatli olun, zorlanmalar karşısında öfkenizi kontrol edin.
10 Ekim'de jüpiter ortaklaşa parasal alanınıza kayıyor. 1 yıl boyunca ortak para işlerinizde, partnerinizin parasal durumunda, vergi, kredi, faiz, miras, nafaka işlerinizde fırsatlar karşınıza gelebilir.
3
3|80
Sevdiğiniz insanın ailesiyle anlaşmazlıklar, güç gösterileri, birbirinize karşı yaklaşımınızda yönlendirici olmanız ilişkinizde sıkıntıları 09-10 Ekim de tetikleyebilir.
4
4|80
Özel hayatınızda sevdiğiniz kişiyle beraber alacağınız gelecek sorumlulukları, esnek adımlar, kalıcı sonuçlar 13-16 Ekim karşınıza gelecek.İş hayatınızda seyahate, eğitime dayalı güzel bir ortaklık teklifi gündeme gelebilir.
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5
5|80
14 Ekim itibarıylaözel hayatınızda oldukça keyifli etkiler altına giriyorsunuz. sanıyorum dengenizi buluyorsunuz zira evliliğe adım atmak, ilişkinizi güzelleştirmek ve bir üst aşamaya geçirmek için istekleriniz yüksek olacak. Bu dönemde yalnız kalmak istemeyecek, her tür adımınızda sizi destekleyecek bir partnerin varlığına şükredeceksiniz.
6
6|80
17 Ekim'de finansal konuları konuşmak, plan yapmak ve bu konularda belirli stratejiler geliştirmek isteyeceksiniz. Bu dönemde herşeyi yazılı hale dökmeye çalışın ve imzaladığınız belgeleri iyice okuyun.
19 Ekim deki yeniay, ilişkileriniz, özel hayatınızda dengeyi kurmak zor olacak. Gitgelleriniz yüzünden ilişkileriniz çıkmaza girebilir.
7
7|80
22 Ekim ilişki mücadelelerini devreye giriyor. Kendinizi karşı tarafın gözünden görecek, işlerinizi karşı tarafa göre halletmek isteyeceksiniz.
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8
8|80
Ortaklaşa parasal konularda, maddi anlamda 24-26-28 Ekim tarihlerinde şartlar sizden yana olacak.
9
9|80
BOĞA BURCU
Ekim ayında etkili iş gücünüzle hayatınızın düzeni ve ritmi hızlanabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
Yabancı ortamlarda, seyahatte, eğitim yerlerinde aşkı deneyimleyebilirsiniz.02-03 Ekim tarihlerinde özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.
10
10|80
5 Ekim'deki dolunay kadersel alanınızda gerçekleşecek. Bu Dolunay, biraz sert etkilere sahip bir Dolunay olduğu için beklenmedik konu ve olayların etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. Bir yandan da aşk hayatınızda oldukça romantik, etkili ve keyifli etkiler altında olabilirsiniz.
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11
11|80
08-11 Ekim tarihlerinde özel hayatınızda dikkatli olun. Ortak parasal sorumluluklar yüzünden hayatınızdan aldığınız keyifte bozulmalar oluşabilir. Ya da sevdiğinizle bir seyahat planınızda beklenmedik engeller karşınıza gelebilir.
10 Ekim'de Jüpiter sizin karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiyor. İkili ilişkiler, evlilik ve özel hayatınızda oldukça keyifli ve şanslı etkiler altına giriyorsunuz. 1 yıl boyunca güzel ilişkiler, ikili ilişkilerde önemli adımlar atabileceksiniz. Ortaklı projelerinizde seçenekleriniz sizi çok mutlu edebilir
12
12|80
14 Ekim ve sonrasında işlerinizin üzerine düşebilir, iş ilişkilerinizi dengenizle güzelleştirebilirsiniz. Yaşadığınız sorunları ve dengesizlikleri çözebilir, iş gücünüzde kararsız hareket etmezseniz daha verimli olabilirsiniz. Yine bu dönemde sağlığınızda gözle görülür güzel değişimler oluşabilir. Sağlığınıza daha fazla önem vereceksiniz. Bir yandan da tatlıya olan düşükünlüğünüz bu süreçte artabilir.
13
13|80
15-19 Ekim kafanıza göre davranma isteğinize, size söylenilenlere kolay karşı gelme arzunuza dikkat edin. 19 ekimdeki yeniay, sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek yani işinizle ilgili her tür konudaki yeni başlangıcınızı, adımlarınızı, plan ve projelerinizi ortaya koymak için hayatınızı destekleyecek. İşinizde süregelen sorunlar varsa bu yeniayla birlikte bardak dolabilir ve siz içinizde biriktirdiklerinizi dışarıya vurarak hareket edebilirsiniz.
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14
14|80
22 Ekim'den sonra iş alanlarınızda mücadeleci ve biraz da herkesi idare eden yönünüzle hareket edebilirsiniz. İşinizdeki hoşnutsuzlukları, sıkıntıları çözmek adına ilişkilerinizden fayda sağlayabilir ve kendi haklılığınızı insanlara göstermek için uğraşabilirsiniz. Yine bu dönemde sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Özellikle böbrek ve bel bölgesindeki problemler ortaya çıkabilir.
15
15|80
23 Ekim'de özel hayatınız önem kazanırken, 26 ekim de özel ilişkilerinizde çok özel bir teklifle karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde harika bir dönem ve hayat size gülümsüyor sevgili Boğalar.
24-28 Ekim sevdiğinizle seyahat programları yapmak ve sosyalleşmek adına olumlu günleriniz.
16
16|80
İKİZLER BURCU
Ekim ayında hayatı aşkla algılayacak, gerek özel hayatınızda, gerekse kreatif işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Aile hayatınızda maddi konularda güçlü ve harekete geçirici etkileri hemen 02-03 Ekim tarihlerinde hayatınızda hissedeceksiniz.
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17
17|80
05 Ekim'deki Dolunay, sosyal çevrenizde bazı hassas durumları karşınıza getirebilir. Aşk hayatınızı sosyal çevrelerde bu dolunay da dengede tutmaya özen gösterin. 08-09-10-11 Ekim ilişkilerinizde ve ailevi konularda dikkatli olun. Bazı sorunlara açık olacaksınız.
18
18|80
10 Ekim’de Jüpiter’in iş, hizmet alanlarınıza geçmesiyle birlikte iş hayatınızdaki şanslara kucak açabilirsiniz. İş değişimleri, yeni projeler, yeni adımlar sizi heyecanlandıracak. İş hayatınızdaki gelişmeler size yeni heyecanlar ve şanslar sunabilir. Bir yıl boyunca sağlığınızda da gelişmeler yaşanabilir, kilo almaya meyilli olabilirsiniz.
19
19|80
17 Ekim’de iş konuşmalarınız ve görüşmeleriniz hız kazanıyor. Beraber iş yaptığınız insanlarla iletişiminizi derin tutacak, etrafınızdaki sorunlara çözüm üretmekten çekinmeyeceksiniz.
19 Ekim’deki Yeniay, aşk hayatınızda, çocuk alanlarınızdaki başlangıç ve kararlarınızı karşınıza getirebilir. Bu alanlarda bazı zorlanmalara açıkken, önemli kararlarınızı bu tarihten sonra yapmaya çalışmalısınız.
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20
20|80
18-26 Ekim'de çok etkili, istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir, bir proje sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Tekliflere açık olun ve hayata güvenin. Şans sizden yana. Kreatif ve sanatsal işlerinizdeyse 24 Ekim size fırsat getirebilir.
21
21|80
22 Ekim'den sonra enerjinizi ilişkilerinize, aşkınıza, varsa çocuğunuza veya çocuklarınıza akıtmaya başlayacaksınız. Diplomasi önem kazanıyor. İlişkilerinizde bazen fazla dengesiz davranmakta cabası.
22
22|80
YENGEÇ BURCU
Ekim başı bolluğu, bereketi, keyfi ve huzuru aile ortamlarınızda yakalayabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Özel hayatınızda da sevdiğiniz insanla 02-03-10 Ekim tarihlerinde kısa vadeli planlarınız devrede olacak.
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23
23|80
05 Ekim'deki dolunayda ilginizi kariyerinize yönelteceksiniz. İş hayatınızda istediğiniz sonuçlar karşınıza gelebilir. Koşturmalarınızın karşılığını alabilirsiniz ama bir yandan da aile hayatınızda önemli olduğu için kendinizi stresin içinde bulmayın.
24
24|80
10 Ekim'de Jüpiter aşk evinize geçecek. Bu tarihten sonra bir sonraki yılın ekim ayına kadar aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda önemli şanslar ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Hayatınızın bu alanlarda genişlediğini göreceksiniz. Bebek sahibi olmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekleyecek. Çocuğunuz varsa onun hayatındaki güzel fırsatlar sizi de mutlu edebilir. Riskli işlerde Jüpiter bu dönemde yanınızda olacak.
25
25|80
17 Ekim itibarıyla eğlenceli konu ve olayları konuşmaya ve paylaşmaya başlayabilirsiniz. Aşkı konuşacak, çocuğunuzla olan iletişiminizi ön plana çıkaracaksınız. Sanatsal ve kreatif işlerinizde önemli konuşma ve görüşmeler oluşabilir.
17 Ekim itibarıyla eğlenceli konu ve olayları konuşmaya ve paylaşmaya başlayabilirsiniz. Aşkı konuşacak, çocuğunuzla olan iletişiminizi ön plana çıkaracaksınız. Sanatsal ve kreatif işlerinizde önemli konuşma ve görüşmeler oluşabilir.
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26
26|80
Aşk hayatınızda hayatınızda biri yoksa 18- 26 ekim’de bir insanla tanışabilir, bir ilişkiye adım atabilirsiniz veya var olan ilişkilerinizde kendinizi gerçekten mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Ailenize bir bebek haberi bu tarihte gelebilir.
27
27|80
22 Ekim'den sonra enerjinizi ailenize ve yuvanıza yönelteceksiniz. Hareket berekettir ama herkesin sizin gibi davranmasını ve hareket etmesini beklemeyin, işleri diplomasiyle çözmek yerine daha kararlar alarak, adımlar atarak çözün.
28
28|80
ASLAN BURCU
Ekim başında iş ve parasal alanlarda rahat zamanlardasınız. Bir yandan da yakın çevrenizde olup biten konulara daha fazla zamanınızı ayırabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Eylül ayında gerçekleştiremediğiniz atılımlarınızı Ekim başı 02-03-05 Ekim'de yapabilirsiniz.
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29
29|80
05 Ekim'de gerçekleşen Dolunay zamanı, bir seyahat veya iş fırsatı oluşabilir. Eğitimsel işleriniz, uzak akrabalarınız, daha az tanıdığınız insanlarla yaptığınız işleriniz bu Dolunayda hızlanacak.
08-11 Ekimdeyse, parasal harcamalarınıza, riskli işlerinize veya yatırımlarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.
30
30|80
09-10 Ekim tarihlerinde, iletişiminize özellikle iş hayatınızda dikkat etmeye çalışın, güç çekişmelerinde, ego sürtüşmelerinden uzak durun.
10 Ekim'den sonraki dönemde Jüpiter ev aile ve yuva alanlarınızda size çok güzel fırsatlar sunmaya başlayacak. İstediğiniz, sahip olmanın hayalini kurduğunuz bir ev alımı bu süreçten sonra devreye girebilir. Ev ve aile hayatınızda mutluluğu, keyfi deneyimleyeceksiniz.
31
31|80
14 Ekim itibarıyla, öğrenmekten keyif alacağınız bir dönem geliyor. Yakın çevrenizdeki insanlarla bağlarınızı kuvvetlendirebilir, etrafınızda olup biten olaylardan faydalı sonuçlar elde edebilirsiniz.
19 Ekim'deki yeniay satış, reklam, pazarlama, sosyal medya, yayıncılık işlerinizdeki başlangıçları karşınıza getirebilir. Her tür kararınızı bu yeniay dan sonra vermeye çalışın.
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32
32|80
22 Ekim itibarıyla enerjinizi yakın çevrenize kaydıracaksınız. Yakın çevrenizde bulunan insanlarla mücadeleleriniz artabilir, çevreniz üzerinde etki bırakacağınız bir dönem ama aranızdaki sürtüşmeler bazı noktalarda sizi zorlayabilir. Sosyal medyayı kullanırken dikkatli olun.
33
33|80
23 Ekim itibarıyla ev, aile ve yuva alanlarınıza odaklanacaksınız. Aile ortamlarınızda konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar, bazı eski konuların gözden geçmesi gibi durumlar öne çıkabilir. Yine ailenizle toplanarak, yaşayacağınız yerle ilgili, yerleşimle ilgili konularda önemli kararlar almaya meyilli olabilirsiniz. Evle ilgili çok önemli bir fırsat veya şans 26 Ekim de kapınızı çalabilir.
34
34|80
BAŞAK BURCU
Ekim ayı maddi konularda size güzel açılımlar sağlayacak sevgili Başaklar. 02-03 Ekim de parasal konularda istediğiniz güce sahip olabileceksiniz. Riskli adımlar için destekleniyorsunuz.
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35
35|80
05 Ekim'deki Dolunay, sizin ortaklaşa para alanlarınızda gerçekleşiyor. Parasal konularda başlattığınız işlerin karşılığını almaya hazırsınız. Bu süreçte karşınıza gözden kaçırdığınız bir ödeme ya da bir borç çıkabilir. Sigorta, prim, vergi konularına daha fazla özen göstermelisiniz. Çünkü bu alanlarda birtakım hassaslıklar, stresler yaşamaya açıksınız. Özellikle sponsorluklar, parasal konularda anlaşmalar varsa bu Dolunay’da önemli sonuçlar karşınıza gelecek ve bu sonuçlarda birtakım fikirsel anlaşmazlıklar da devrede olacak. 09-10 Ekim e dikkat edin.
36
36|80
10 Ekim'de jüpiter satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar, network gibi işlerinizde size fırsatlar sunmaya başlıyor. 1 yıl boyunca bu alanlarınızda güzel ve etkili gelişmeler yaşanabilir. Yine bu dönem ve sonrası Jüpiter yakın çevre, akraba ve kardeşler alanlarınıza geçiyor. 1 Yıl boyunca yakın çevrenizle ilişkileriniz güzelleşecek. Yakınınızdaki insanlardan fayda sağlayacaksınız.
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37|80
14 Ekim ve sonrasında parasal bağlantılarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Güzel olan herşeye ilginiz artabilir. Sanatsal işlerinizden güzel kazançlar sağlayabilirsiniz.
17 Ekim'den sonraysa iletişimsel işler önem kazanıyor. Girişimleriniz hızlanabilir ve konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Sıkıntılarınıza sorunlarınıza çözüm üretmek önem kazanıyor.
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38|80
19 Ekim'deki Yeniayla birlikte, maddi konulardaki kararlarınızı ve düşüncelerinizi uygulamaya geçebilirsiniz. 15 gün boyunca ticari konularda önemli hareketlenmeler oluşabilir. Elinize geçen parayı değerlendirmek ve yatırımda bulunmak isteyebilirsiniz.
39
39|80
22 Ekim'de parasal konularda mücadeleleriniz artabilir. Bir yandan parayı kazanmak isteyecek, diğer yandan hiç beklenmedik alanlara harcamalarda bulunacaksınız.
23 Ekim'den sonra tanıtım, pazarlama, satış, reklam ve bilgisayar alanlarına daha fazla eğilebilirsiniz. Etkili bir fırsat 26 Ekim de karşınıza çıkabilir.
Yine 23 Ekim'den sonra yakın çevrenize odaklanacaksınız. Akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizde kim varsa onlarla olan ilişkileriniz ve bağlantılarınız önem kazanacak.
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40|80
TERAZİ BURCU
Ekim ayında aşk hayatınızda gizli, saklı aşkların peşinden gitmeye çok yatkınsınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Şartlar yanıltıcı olabilir ama siz kendinizi daha önceden başkalarında yargıladığınız bir aşkın içinde de bulabilirsiniz. Yine de bu ay sizin ayınız, bir yandan da hayatınızın hızlandığını görüyor, sosyalliğinizi arttıracak şekilde hareket ediyorsunuz.
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41|80
Aile hayatınızda 02-03 Ekim de güçlü ve etkili davranacak, ilişkileriniz konusunda çevrenizden destek alacaksınız. 05 Ekim'deki dolunay, özel hayatınızda önemli konuları ve kararları karşınıza getirebilir. Birkaç gün boyunca özel hayatınızda stresli oluşumlara açık olacaksınız. Belki de panterinizin hayatındaki birtakım oluşumlar, değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Bu süreçte ilişkinizde önemli kararlar devrede olacak.
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42|80
10 Ekim'den sonra Jüpiter sizin burcunuzdan çıkarak Akrep burcuna kayıyor. Önünüzdeki 1 yıl boyunca parasal konularda şansınız yüksek çalışacak. Maddi olarak eliniz bollaşıyor.Yatırımlarınız artabilir, ticari oluşumlarınız büyüyebilir. Parasal yönden destekleneceksiniz.
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43|80
14 Ekim'den sonra gizli saklı aşklar, ilişkiler görünür hale gelmeye başlayacak en azından siz bunu isteyeceksiniz. Aynı dönemde kılığınıza, kıyafetinize, kendinize ve dış görüntünüze daha fazla önem verebilirsiniz.
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44|80
17 Ekim'den sonra ticaret hayatınız hızlanabilir, becerilerinizi parasal işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Önemli sorunlarınızı çözme kavuşturmak, istediğiniz yatırımları sağlamak açısından harika bir dönem. 18-26 Ekim şanslı tarihlerden. Bu günlerde elinize güzel para geçecek sevgili Teraziler. Kazançlarınızı uygun yatırımlara dönüştürmeyi unutmayın.
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45|80
19 Ekim'den sonra hayatınızla ilgili her tür konuyu, projeyi, kararı ve adımı başlatabilirsiniz. Bu yeniay da özel hayatınız çok içler açısı olmasa bile yeni kararlar bu dönemde devreye girecek.
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46|80
22 Ekim ve sonrasında marsın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte, hareketlenebilirsiniz. Yine de yapılması gereken işlerinizi, parasal konularda karşınıza gelecek olan şartları kaçırmamanız gerektiğini hatırlatayım.
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47|80
AKREP BURCU
Ekim ayına sosyal çevrenizin hareketliliği ve bir yandan da geri plandan yürüttüğünüz işlerinizin yoğunluğuyla başlayabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.
5 Ekim'deki dolunayda, iş hayatınızdaki birtakım değişimler ve işinizdeki birtakım hızlı ve beklenmedik konu ve olaylar sizin üzerinizde de birtakım stresler oluşturabilir. Bu süreçte sağlığınıza ve beraber iş yaptığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.
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48|80
09-10 Ekim'de yakın çevrenizdeki insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Özellikle güç çekişmeleri devreye girebilir. Bu yüzden bazı işlerinizde bozulmalar, bazı ilişkilerinizde kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir; bu etkiye dikkat etmeye çalışın.
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10 Ekim'den sonra arkanıza alacağınız rüzgarla aslında 1 yıl boyunca şansınız size çok fazla sorun çıkarmayacak ama kilo alımına da açık olacaksınız. Özellikle 18-26 Ekim’de ve o dönemde hayat size yedirecek sevgili Akrepler.
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14 Ekim itibarıyla özel hayatınıza dikkat etmelisiniz. Özel ilişkilerinizde hayatı sorgulayabilir, tek başınıza olmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa bu dönemde onunla sağlıklı bir bağlantı kurmak kolay olmayabilir.
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51|80
17 Ekim itibarıyla fikir ve görüşlerinizi rahat uygulayacaksınız. Görüşmeleriniz ve konuşmalarınız artıyor. Kafanızda yaptığınız planları hayata geçirmek için uygun bir 15 gün var önünüzde. 18 Ekim-26 Ekim'i bir kenara not edin. İnanılmaz şanslar ve fırsatlar bu dönemde iş alanlarınızda karşınıza çıkabilir.
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22 Ekim ve sonrası iş hayatınızda, yanınızda çalışan insanlarla olan ilişkilerinizde sıkıntı ve sorunlara açık olacaksınız. Yine bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli ve kendinizi çok fazla zorlamamalısınız.
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18-26 Ekim de aşk hayatınızda kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Artık hayat size birçok yönden gülümsüyor sevgili akrepler.
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YAY BURCU
Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan iletişiminiz, davetler, organizasyonlar, etkinlikler Ekim ayında öne çıkabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sosyal ortamlarda kendinizi daha fazla öne çıkaracaksınız.
02-03 Ekim tarihlerinde iş hayatınızda güçlü getiriler altında olacaksınız. 05 Ekim’de toplum önünde ve kariyer işlerinizde herkes sizi konuşabilir, güzel etkiler karşısında hayatınızı bir tık daha yukarılara çekeceksiniz.
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55|80
Yine 05 Ekim'de oluşan Dolunay, aşk alanlarınızı hareketlendirebilir. Sosyal çevrenizin bu kadar hareketli olduğu bu dönemde özel yaşantınıza, varsa çocuğunuza daha fazla ilgi göstermelisiniz.
08-11 Ekim'de hayat sorumluluklarınız işlerinizde sizi rahat bırakmayabilir. İşlerinizde bu kadar güzel fırsatlar varken çok da memnun bir görüntü sergilemeyebilirsiniz. Bu aslında hayatla olan mücadelenizden ileri geliyor sevgili yaylar.
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09-10 Ekim'de sosyal çevre ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. Parasal konuları ortamlarınızda konuşurken, inatçılığa ve güç çekişmelerine dikkat edin.
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57|80
10 Ekim'den sonra yorulduğunuz noktalarda hayat sizi biraz geriye çekebilir. Bu dönemi bir dinlenme ve rahatlama dönemi olarak görmelisiniz. Jüpiter Kadersel alanınıza giriyor. 2018 yılı ekim sonuna kadar her tür zorluktan korunacak, ruhsal konulara daha fazla önem vermeye başlayacaksınız.
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14 Ekim itibarıyla arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlardan güzel faydalar sağlayacak, organizasyonlarda, toplum içinde çok konuşulacaksınız.
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59|80
17 Ekim'den sonra iletişiminizi biraz geriye çekebilirsiniz. Çok önemli girişimlerden uzak durmalı şimdi artık plan yapmalısınız. Yine her tür zorlanmalardan kolay sıyrılacaksınız. Sağlıkta da işlerinizde de hayat sizi koruyacak.
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18-26 Ekim tarihleri geri planda durduğunuz işlerde şanslı tarihleriniz.
22 Ekim'den sonra enerjinizi dikkatli kullanmalısınız. Enerjinizde düşüşler görülebilir. Bağışıklık sisteminiz düşük çalışacağından vitamin takviyelerinizi almayı ihmal etmeyin. Üreme, idrar yolları, boğaz bölgesi enfeksiyonlarına, balgamlı hastalıklara daha yatkın olabilirsiniz.
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OĞLAK BURCU
Ekim başında Merkür’ün de kariyer evinizde olmasıyla beraber kişisel girişimleriniz ve işleriniz için harika bir aydasınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu ayı girişimleriniz, adımlarınız ve işleriniz için iyi değerlendirin.
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02-03 Ekim geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayat sizi fazlasıyla destekliyor. Gücünüzü çevrenizdeki isanlara aktaracaksınız. Yine bu tarihlerde eğitim hayatınıza güzel başlangıçlar yapacaksınız. Kendinizi güçlü dinamik hissedeceksiniz. Eğitim hayatınızda bir insanla yakınlaşmanız, arkadaş grupları içinde diğer insanların dikkatini çekmeniz 05 Ekim de devrede.
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05 Ekim'deki Dolunay ev, aile ve yuva alanlarınızda geçekleşecek. Böylelikle, ailenize daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem olacak. Bu, zaman zaman sizi fikirsel olarak zorlayabilir, bazı noktalarda bu kadar işle uğraşırken onların kendilerine yetmeleri gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama ne olursa olsun bu Dolunay daha fazla vaktinizi ailenize ayırmanız gerekiyor.
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08-11 Ekim de gözünüz iş bağlantılarınız da olsun, aksilikler ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Seyahatlerinizde ve dış ortamlara bağlı işlerinizde kadersel etkilerle bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir.
10 Ekim'den sonra sosyal çevrenizden, ortamlarınızdan, arkadaşlarınızdan fayda sağlayacağınız 1 yıla giriyorsunuz. Yeni tanışacağınız insanlar size yeni iş fırsatları sunacak. Yeni çevreler, ortamlar size yarayacak.
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14 Ekim'den sonra patronlarınız ve iş verenlerinizle ilişkilerinizi güçlendireceğiniz bir dönem. Toplum önünde olmaktan mutluluk duyacak ve herkesle temasınızı arttıracaksınız.
17 Ekim’den sonra sosyal çevrenizle uygulayacağınız planlarınız devreye giriyor. Önemli görüşmeler, iş bağlantıları, fikirsel olarak anlaştığınız insanlarla yapılacak olan her tür projeyi konuşmanızın vakti geldi.
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19 Ekim'deki yeniay ı muhakkak kullanın, aldığınız kararları harekete geçirin, adımlar atın. 24-26-28 Ekim şans sizden yana.
22 Ekim itibarıyla, mücadelenizi kariyerinizde vermeye başlayacaksınız. Yeni çevrelerde tanışacağınız iş yapacağınız insanlarla olan planlarınızı iyi organize etmeli, kararsızlıklardan kaçınmalısınız.
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KOVA BURCU
Ekim ayı parasal konularda gelişmeleri takip etmek, yatırımlarınıza yönelmek ve uluslararası açılımlarınızı gerçekleştirmek için daha doğru bir ay olacak sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Öğrenmeyi ve hayatı yüksek oktavdan algılamayı seveceksiniz. Seyahatleriniz artabilir.
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02-03 Ekim tarihlerinde maddi anlamda destekleriniz yüksek, manevra kabiliyetiniz artıyor. Olayları net görmeniz sayesinde daha etkili kararlar alabilirsiniz.
5 Ekim'deki Dolunay satış, pazarlama, reklam, sosyal medya, iletişim becerilerinizi arttıracak. İlginizi yakın çevrenizden gelecek fırsatlara çevirebilirsiniz. Maddi konularda da güzel sonuçlar alabilirsiniz. 13-16 Ekim'de geleceğinizi ilgilendiren işlerinizi kalıcı bir platforma oturtabilirsiniz.
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10 Ekim'den sonra harika bir döneme giriyorsunuz, bir kere kariyer ve iş alanlarınızda artık rüzgarı arkanıza alacak ve çok önemli açılımlar elde edeceksiniz. Kendinizi göstereceğiniz alanlarda şans sizden yana çok konuşulacaksınız.
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14 Ekim itibarıyla kariyer ve iş hayatınızda önemli açılımlar, konuşma ve görüşmeler oluşabilir. Birden fazla işle ilgilenebilir, toplum önünde kendinizi göstermek isteyebilirsiniz.
Düşüncelerinizdeki huzursuzluklar 15- 19 Ekim'de sizi zorlayabilir. Sıkılganlıklarınız yüzünden hem iş, hem de eğitim hayatınızda asi tavırlardan uzak durmalısınız.
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Yabancılarla yapılacak işler, yurtdışı bağlantılı konular, hukuk ve medya alanlarınızdaki başlangıçlarınız için 19 Ekim'deki yeniayı baz almalısınız. Önemli adımlarınız bu tarihten sonra devreye girmeli.
22 Ekim itibarıyla eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde mücadeleler devreye giriyor. Bu alanlarda daha fazla çaba harcayabilirsiniz. Kararsızlıklarınızdan sıyrılarak işlerinizin üzerine daha fazla düşerek bu dönemi değerlendirin.
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23 Ekim’den sonra kendinizi kariyerinize ve iş konularına odaklı bulacaksınız. Kendinizi, kimliğinizi işinizde göstermek, kariyerinizde ön plana çıkmak, bir statü kazanmak, belki şöhret sahibi olmak, yaptığınız işin gözle görülür hale gelmesi sizin için önemli olacak. Güçlü insanlardan destek alabileceğiniz bir dönem içinde bulunuyorsunuz. Toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz, politikaya daha fazla düşkünlük gösterebilirsiniz.
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26 Ekim'de hayatınızı ilgilendirecek çok önemli bir iş fırsatı kucağınıza düşecek. Çok mutlu olacak ve hayatın size gülümsediğini göreceksiniz.
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BALIK BURCU
Ekim ayında ikili ilişkilerinizde karşı tarafla bir yandan iyi anlaşacaksınız diğer taraftan toplum önünde ve işin içine ailenin girdiği durumlarda kendinizi yalnız hissedeceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Yine bu ay başında para alacak verecek dengesi önem kazanıyor. 02-03 Ekim’de çevrenizin sağlayacağı önemli organizasyonlardan veya etkinliklerden para kazanabilirsiniz. 05 Ekim ve civarında elinize bir para geçebilir. İşlerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz.
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5 Ekim 'de keyfiniz yüksek olurken, 08-11 Ekim'de kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
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10 Ekim'den sonra seyahatleriniz hızlanabilir. Yabancılarla yapılacak olan işler, eğitim, medya, ticaret, hukuk alanlarınızda güzel açılımlar elde edebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılarınızdan fayda sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda şansınız yüksek olacak. Yine çok üstüne düşmediğiniz eğitim hayatınızda çok güzel etkiler almaya başlıyorsunuz. 1 yıl boyunca hem akademik konularda, hem de okul hayatınızda şans sizden yana olacak. Gerçekten ihtiyacınız olan işi seçtikten ve karar verdikten sonra artık bu doğrultuda çok kolay ilerleyeceksiniz.
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17 Ekim itibarıyla öğrenmekten ve öğretmekten keyif alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelebilirsiniz. İŞ hayatınızda görüşmeleriniz hızlanabilir.
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19 Ekim ve sonrasında parayla ilgili konularda neler yapılacağını biliyor olacaksınız. Karşınıza gelen teklifi en güzel şekilde değerlendireceksiniz ya da elinize geçen bir para fırsatını yatırıma dönüştürmeniz, bir anlamda borçlarınızı kapatmanız söz konusu olacak. Gelgitlerden uzak durun ve biraz rahatlayın.
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23 Ekim'den sonra eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak işler, hukuk, ticaret konularına eğileceksiniz. Daha fazla seyahat edecek, değişik yerler görecek, tatile gitmek isteyeceksiniz. İşle ilgili seyahatler de bu dönemde hızlanabilir.
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24-26-28 Ekim eğitim, seyahat, ticaret, hukuk, yabancılarla yapılacak işler, ithalat, ihracat, uluslararası ticaret konularında önemli konuşmalar, görüşmeler devreye girecek, bu alanlarda güzel gelişmeler yaşanabilir.
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