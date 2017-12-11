Ekim ayı cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini (Cari açık) açıklandı. Buna göre,cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ekim ayına göre 2 milyon 191 bin dolar artarak 3 milyon 827 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 41 milyon 904 bin dolar oldu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon 796 bin dolar artarak 5 milyon 599 bin dolara ve birincil gelir dengesi açığının 293 milyon dolar artarak 1 milyon 73 bin dolara yükselmesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 503 milyon dolar tutarında artarak 2 milyon 189 bin dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 271 milyon dolar artarak 987 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 224 milyon dolara yükseldi.
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