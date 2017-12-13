Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 14,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 artış olarak kayıtlara geçti.

İthalat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 8 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 geriledi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,6, yakıtlarda yüzde 23 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,9 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5.8 ARTTI

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,8 yükseldi. Artış oranı gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5, yakıtlarda yüzde 2,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 oldu.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 15,7 arttı. Artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,4, yakıtlarda yüzde 12,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,8 olarak kayıtlara geçti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, eylülde 140,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 artarak ekimde 145,4'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2016'da 145,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak Ekim 2017'de 154,4 olarak gerçekleşti.

Bu yılın eylül ayında 149,6 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,8 azalışla ekimde 148,4'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ekim ayında 131,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,6 artarak, bu yılın ekim ayında 148,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2016'da 110,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,3 puan azalarak bu yılın ekim ayında 105,2 olarak kayıtlara geçti.

Dış Ticaret Endeksleri

Ekim dış ticaret endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu

dış ticaret rakamları