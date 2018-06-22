HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın çekimlerine önümüzdeki hafta başlayacağı filmde aynı zamanda Ezgi Mola, Mahir İpek, Bensu Soral, Okan Çabalar ve Rıza Kocaoğlu da başrollerde yer alacak.

Ekin Türkmen, en son ‘Benzersiz’de rol aldı.