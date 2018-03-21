Ekonomi alanında en iyi kadın gazeteci Aslı Şafak oldu

İstanbul, İzmir ve Ankara’da 450 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada katılımcılara “Ekonomi” alanında en iyi kadın gazetecinin kim olduğu soruldu.



Araştırmada kategori bazında Bloomberg HT’de Aile Ekonomisi, 3.Seans ve Günden Kalanlar programlarıyla izleyicilerle buluşan, ilginç tarzıyla ekonomiyi sevdiren başarılı sunucusu Aslı Şafak, geçen yılki yerini koruyarak 2. kez “Ekonomi” alanında en iyi kadın gazeteci oldu.

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