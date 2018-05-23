Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den dövizde yaşanan yükselişle ilgili açıklama geldi.

Bakan Zeybekci, "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam. Mali disiplinden ödün verilmeyecek" dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, "Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir." dedi.

Zeybekci, "Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018