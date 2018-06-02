Spor Toto 1. Lig’de Başkan Mustafa Üstek’in güven tazelediği kongrenin ardından teknik direktör arayışıyla iç ve dış transfere yönelen Denizlispor’da taraftarlar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açıklamalarıyla yeni sezon öncesi umutlandı. Yeşil-siyahlı renklere gönül veren isimlerin başında gelen ve her fırsatta kulübe destek olmaya çalışan Bakan Zeybekci, takımın yeni sezonda şampiyonluğa oynayacağını ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi.

HÜSEYIN KALPAR’LA TEMASTALAR

HT Egeli'de yer alan habere göre Zeybekci, Denizlispor ile ilgili, “Kulüpte başkan seçildi ve birkaç yönetici değişikliğine gidildi. Kendileri ile bir araya geldik. Yeni sezonla ilgili olabilecek şeyleri konuştuk. Bu sene Denizlililer Denizlispor’u çok farklı bir şekilde görecek. Denizlispor’a şampiyonluk iddiası ile yapılması gereken her şeyi yapacağız. Şöyle bir gayret edelim, olması gereken yere götürelim” dedi. Öte yandan yönetimin teknik direktörlük için Hüseyin Kalpar’la görüşme yaptığı gelen bilgiler arasında.