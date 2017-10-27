Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuşuyor

Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Dün Türkiye'ye şu kuruluşlar finansman verecekti de vermeyecekti de diye şeyler çıktı. Türkiye'ye 1.1 euro civarında kaynak verdiler. Bunların Türkiye'de kullanma şartları vardır. Dün kendileri de açıkladı. Biz de söylüyoruz yalan. Gerek kurla, gerekse faizle ilgili rant almak isteyenlerin işleri. Bizim işletmemiz yani Türkiye'nin kamuyla özel tüm borçlarımıza bakınca, elimizdeki nakite de bakınca sıfır problem. O kadar net söylüyorum. Türkiye ile bu spekülatif haberler...

Dün Romanya, Macaristan gibi ülkeler Türk Lirası'ndan daha çok değer kaybetti. Bir yandan ABD'nin bütçe çalışmaları gibi etkenler oldu. Dövizdeki yükselişin geçiçi olduğunu hep birlikte göreceğiz. Aşırılı değerli dolar ABD ekonomisi için değerli ve sürdürülebilir değildir.

Yüzde 6'nın çok daha üzerinde bir büyümeye gideceğiz. Türkiye tarihi zirve ile ihracatı kapatacak. Turizmde de öyle. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olacaktır.

Piyasada parayı çekelim, talebi daraltalım gibi şeyler de söylendi. Bu Türkiye'ye zarar veren şeylerden bir tanesidir. Talebin biraz daha üzerinde üretim yapmalıyız. Piyasayı daraltan, talepleri aşağı çeken kendi enflasyonunu oluşturur zaten.

ET FİYATLARI

Gıdada eylülde gıda fiyatları 0.25 civarında aşağıya gitti. Diğerleri yukarı giderken gıdada düşüş oldu. Arzı artırmanın diğer bir yönüde ithalat. Onunla ilgili de tedbirler aldık. Baktık gördük ki olmuyor. Etle ilgili mesela. İstediğimiz sonucu alamayınca farklı yöntemler deniyoruz. Etle ilgili piyasayı regulite etmeyi kontrollü bir şekilde yapacağız.

Gümrük Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları var. Üretildiği yerden, sepete girişe kadar her türlü yatırımı teşvik altına alıyoruz.

Kur esnekliğine bu süreçte müdahaleye karşıyız. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılacak en güzel şey budur. Aman kendimizi garanti altına alalım anlamında söylemiyorum. Siz Merkez Bankası olarak, piyasada 30 milyon dolarlık alanda dönen oyunlar bir anda milyar dolarlar döner.

Ayrıntılar geliyor...