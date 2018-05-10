Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesince Çivril ilçesinde yaptırılan kapalı yüzme havuzunun açılış töreni öncesinde Türk bayrakları taşıyan motosikletli grup tarafından ilçe girişinde karşılandı.
Motosikletli grup, Bakan Zeybekci'nin makam aracına tören alanına kadar eşlik etti.
AA'nın haberine göre Zeybekci, törende yaptığı konuşmada, birkaç yıl içinde Çivril'e harcanan paranın 600 milyon lira olduğunu ve ilçede söz verdikleri yatırımların devam ettiğini söyledi.
"HER TÜRLÜ ALGI PROPAGANDALARI"
"Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanları dinlemeyin." diyen Zeybekci, şöyle konuştu:
"Bırakın yalan ve fırıldak şampiyonlarını. Kim ne derse desin. Rabbimizin verdiği aklımızı kullanalım. Çivril'in menfaatini düşünün. Bayrağımızın, milletimizin ve vatanımızın geleceği ne diyorsa onu yapın. O doğrusudur. Geri kalanı boşverin. Ahmet, Mehmet kavgası değil bu. Bir millet ve beka kavgası. Yedi düvel bir araya geliyor, bütün terör örgütleriyle beraber Türkiye'ye bu tuzakları yaparken. Her anlamda. Silahlı, silahsız ve ekonomik. Her türlü algı propagandaları. 7 düvelle mücadele veriyoruz ve elhamdülillah görüyoruz. 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi, ihracatını en hızlı arttıran Türkiye."
Zeybekci, felaket tellallarının 2018 yılında "Türkiye kötü olsun" diye dua ettiklerini, beddua edenlerin ülke kötü olduğunda zil takıp oynayacaklarını dile getirdi.
Zeybekci, "Biz sizi aldatanlardan olmadık. Biz bu milleti aldatanlara bu milletin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi tarihte bile hatırlanmıyorlar. Yerlerinde yeller esiyor. Sizlerin refahı, Çivril'in menfaati, bu bayrağın, vatanın, milletin ve devletin geleceği için Allah bize akıl vermiş. Aklınızla ne yapıyorsanız o başımızın üzerinde yeri vardır." şeklinde konuştu.
"OYNANAN OYUNLARI GÖRÜN ALLAH AŞKINA"
Zeybekci, 15 Temmuz'da milletin her şeye el koyduğunu, milletin elindeki gücün farkına varması gerektiğini vurguladı.
"Oynanan oyunları görün Allah aşkına." diyen Zeybekci, şunları kaydetti:
"15 milletvekilini gönderdiler ağlata ağlata. Şimdi milletin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi geri geliyorlar. Bu fırıldakları tarih boyunca görmedi bu millet. 8-9 defa seçimlere girmiş ve yenilmiş. Tek bir amacı var. Partideki koltuğunu korumak. Biliyor, kalktığı anda gidecek. Yani onun için koltukla dolaşıyor. Önce çatı şeyi çıkardılar, şimdi çatılarda dolaştılar mart kedileri gibi. Şimdi aşağı indiler. Bu millet sizin ne yaptığınızı gayet iyi biliyor ve görüyor."
"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL HİZMET DESTANI YAZILACAK BİR DÖNEM OLACAK"
Güneydoğu'daki terör olaylarına da değinen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunları şimdi hapishanelerde ziyaret eden kim? Bunların peşinden giden kim? Aynı. Bakın, inanın bana kıytırıktan bir koalisyonun bir kenarında kırık bir sandalye ve koltuk kapmak için bunların yapmayacakları yoktur. Zamanında yaptılar çünkü. Elhamdülillah, geçen sene 16 Nisan'da bu millet kıytırıktan koalisyonlara girmek için ülkeyi alt eden o sistemi yerle bir etti. Bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık siyaset kaliteli hale gelecek. Kalitesiz olanlar sırıtacaklar. Önümüzdeki 5 yıl hizmet destanı yazılacak olan bir dönem olacak."
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