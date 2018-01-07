Kimi evlerinin altındaki depoda işe başladı, kimi devletten hibe alarak ticaret atıldı ama hiçbiri işlerinin bu kadar büyüyebileceğini tahmin edememişti. Küçük yatırımlar ile kendi işlerini kuran ve dünyaya ürünlerini satarak Türkiye ekonomisine de katkıda bulunan ihracatçılar, neler yaptıklarını ve nasıl başladıklarını anlattı. İşte karşısınız 25 başarı hikayesi...
1
1|182
1- EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'DE BURADA ÇALIŞTI
HABERİN DEVAMI
2
2|182
Denizli'nin Babadağ ilçesinde aile işi olarak evin altında kurulan tezgahta başladıkları dokumacılığı yatırımlarla hızla büyüten Küçüker Tekstil, ihracattan elde ettiği gelirin yanında yetiştirdiği girişimci ve yöneticilerle de tanınıyor.
3
3|182
Geleneksel dokuma tezgahlarının halen çalıştığı Babadağ'dan ilçede elektrik olmaması nedeniyle 1960 yılında Denizli'ye göçen Besalet Küçüker, burada yarı otomatik tezgahlarla üretimini artırmayı başardı.
4
4|182
Havlu, bornoz ve gömleklik kumaş üretmek için 1977 yılında ilk tesisini kuran Küçüker, 1990'lı yıllarda ihracatını hızla artırdı. Özellikle ABD ve Avrupa pazarlarından gelen taleple kapasitesini katlayan Küçüker, bu faaliyetleriyle kentteki bir çok girişimciye de örnek oldu.
HABERİN DEVAMI
5
5|182
İhracatını 60 milyon dolar seviyesine çıkaran şirket, bünyesinde çalışan yöneticiler için de bir okul niteliğine kavuştu. Çok sayıda yönetici ve girişimcinin "işi öğrendiği" Küçüker Tekstil, dördüncü kuşağın göreve geçmeye hazırlandığı bugünlerde, yeni bir tesis kurmak için çalışma başlattı.
6
6|182
Küçüker Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçüker yaptığı açıklamada, 60 bin metrekarelik alana kurulu tesiste yaklaşık bin çalışanla günlük 20 ton havlu dokuma, 10 ton iplik boyama, 130 bin metre bez boyama ve 7 bin metre dijital baskı kapasitesiyle üretim yaptıklarını, dünya pazarında sadık bir alıcı kitlesine sahip olduklarını ifade etti.
7
7|182
Şirketin başarısının çalışana ve teknolojiye verilen önemle açıklanabileceğini bildiren Küçüker, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
8
8|182
İki dokuma tezgahından 60 milyon dolar ihracat yapar hale geldik. Bu işin sırrı ise işe odaklanmak ve sonuca gitmek. Yaptığımız işi seviyoruz. Sevmediğiniz bir işi yapamazsınız. Bilinçli olmak ve yatırım yaparken iyi düşünmek de önemli.
9
9|182
Biz tekstile sürekli yatırım yaptık, başka bir dala girmedik. Artık fabrikamız şehir içinde kaldı ve bize yetmiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni bir yerde faaliyetlere devam edeceğiz.
10
10|182
Şirket ortakları ve yöneticilerin üretimin tüm aşamalarını bildiğini, herkesin işin çekirdeğine kadar inmesi nedeniyle işine hakim olduğunu aktaran Küçüker, bu kültürün sektörde çok sayıda insanın yetişmesine de olanak sağladığına işaret etti.
HABERİN DEVAMI
11
11|182
Genç neslin iş ararken "büronun şıklığına baktığını", bunun çok yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Küçüker, şöyle konuştu:
12
12|182
Gençler, masa sevdalısı olmasın istiyoruz. Hangi iş olursa olsun önce en az 4 yıl işletmede çalışsınlar, işi öğrensinler. Bugün çok başarılı olan bir çok iş adamı da zamanında burada görev yaptı. Şimdiki gururumuz Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci de burada çalıştı. Şirkette ihracat bölümünde görev yapmıştı. Şirketimizde daha bir çok başarılı iş adamını da yetiştirmeye devam ediyoruz.
13
13|182
Küçüker, şirket olarak 75 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını, alternatif pazarlarda da büyümek istediklerini sözlerine ekledi.
HABERİN DEVAMI
14
14|182
2- YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN MÜŞTERİLERİ VAR
15
15|182
Pastacılığı beş kuşaktır sürdüren Duman ailesinin beşinci kuşak temsilcisi Ayça Duman Kaleli, açtığı pasta tasarım atölyesinde, şeker hamurundan karakteristik pastalar tasarlıyor. Çarlık rejimi döneminde Rize'den gittikleri Rusya'da pastacılığı öğrenen Duman ailesinin birinci kuşak temsilcileri, Bolşevik İhtilali'nden sonra Giresun'a dönüyor.
16
16|182
Burada fırın açan aile fertlerinin bir kısmı, Ankara'ya taşınarak 1964 yılında Damla Pastanesi'ni kuruyor. Dedelerinden öğrendikleri tariflerle mesleği bugüne kadar sürdüren ailenin beşinci kuşak fertlerinden 33 yaşındaki Ayça Kaleli, gelenekselliği modernlikle harmanlayarak pastadan minyatür figürler üretiyor.
HABERİN DEVAMI
17
17|182
Kaleli, şeker hamuruyla, ressam Salvador Dali, aktris Marilyn Monroe gibi ünlüler ile çizgi film karakterleri, şarkıcılar ve kendi tasarladığı ilginç karakterlere hayat veriyor. Pastane ile yani tarifler ve el lezzeti, kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
18
18|182
İşi, dedesi ve babasının yanında öğrendiğini belirterek, "Kardeşimle çocukluğumuzdan beri sürekli babamın yanına pastaneye gelirdik. Kendi isteğimizle, zevkle çalışırdık. Babamın da sabırla pastacılığı bize öğretmesiyle bu mesleği sevdik. İçinde hem sanat hem pastacılık olduğu için ruhumu yansıtacağım tek meslek buydu" dedi.
19
19|182
Küçük yaşlardan beri resme ilgisi olduğunu dile getiren Kaleli, şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
20
20|182
Babam pasta yaparken ben de resimler, heykeller yapıyordum. Babam bendeki yeteneği görmüş olacak ki 'bu kız ressam olacak.' derdi. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandım. Heykel ve animasyon dersleri de aldım.
21
21|182
Zamanla bu alanı baba mesleğiyle birleştirmeye başladım. Bir taraftan okurken bir taraftan da pastanede çalışmaya devam ettim. Daha sonra pastanemizin hemen yanına Damla Pasta Tasarım Atölyesi'ni açtım. Şeker hamuru ile minyatür pastalar yapıyorum. Figürler, çizgi film ve oyun karakterleri, şarkıcılar ve kişilerin karikatüristik şekilde pastalarını yapıyorum.
22
22|182
Kaleli, atölyede günlük yaklaşık iki saatlik sürelerle öğrencilere ders verdiğini belirterek, geçen yıl Master Of Cake Samsun yarışmasında gümüş madalya kazandığını, bu yıl da Master Of Cake Başkent yarışmasında minyatür dekoratif dalında altın madalyaya layık görüldüğünü dile getirdi.
HABERİN DEVAMI
23
23|182
Ailenin dördüncü kuşak ferdi Varol Duman (62) da 17 yaşında babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi. Oğlu, kızı ve torunlarının kendisine hep destek olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:
24
24|182
Çocuklarımın ikisi de üniversite okudu ama buradan kopamadılar. Pastanemize büyük faydaları var. Oğlum da kahve ustası. Yanımda çırak olarak çalışanlar şimdi usta olarak devam ediyor. Kendimize göre pişirme yöntemlerimiz var.
25
25|182
Hala pasta kremalarımızı dedelerimizden öğrendiğimiz usulle yapıyoruz.
HABERİN DEVAMI
26
26|182
Müşterilerimiz dekoru değiştirmemizi bile istemiyor, 'klasik kalsın' diyor.
27
27|182
Yurtiçi ve yurtdışından müşterilerimiz var. ABD ve Fransa'dan sipariş alıyoruz.
28
28|182
Duman, glikoz şurubu, hazır sos ve jöle gibi ambalajlı ve katkı maddeli ürünler kullanmadıklarını, tüm malzemeleri doğal usulle kendilerinin hazırladığını da sözlerine ekledi.
HABERİN DEVAMI
29
29|182
3- YURTDIŞI VE YURTİÇİNDEN GELENT TEKLİFLERE YETİŞEMİYOR
30
30|182
Dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi"leri, önce hobi olarak yapmaya başlayan üniversite öğrencisi Sevgi Ruth Gürün Tanar, geliştirdiği tasarımlarıyla kendi markasını yarattı.
31
31|182
Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Tanar, kendi markasını yaratma sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı. Tanar, annesinin hediye ettiği el işi dergisinde amigurumi tekniğiyle yapılan bir tavşan gördüğünü, ilgisini çeken bu tekniği denediğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
32
32|182
Tanar, "Dergide ilk ilgimi çeken amigurumi tavşan oldu. Ben amiguruminin dünyada bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Denemeye karar verdim. İki hafta ilmek atamadım, hırslandım. Bunun için yünler ve özel dergiler aldım. Ama bunu ticarete döndürmek hiç aklıma gelmedi" dedi. Zamanla kendi tasarımı olan kardan adam amigurumileri yapmaya başladığını belirten Tanar, bunlardan farklı renk ve desenlerde 50 tane ürettiğini kaydetti.
33
33|182
Amigurumi yapmaktan büyük zevk aldığını ifade eden Tanar, binin üzerinde yaptığı oyuncakları önce çevresindekilere hediye etmeye, daha sonra ise annesinin önerisiyle satmaya başladığını anlattı. Ürünlerinin satışını fuarlara ve kermeslere giderek yaptığını dile getiren Tanar, şunları söyledi:
34
34|182
"Türkiye'de oyuncak tasarımı çok yaygın değil. Özgün ürünler ortaya çıkarmayı seviyorum. Dergilerde her gördüğümü yapmıyorum. Doğadan ilham alıyorum. Herhangi bir fotoğraftaki obje bile bana ilham oluyor. Objeleri birleştiriyorum ve değişik ürünler ortaya çıkıyor. Markalaşmayı düşünmemiştim ama çevremden özel siparişler almaya başladım. Çevrem ve ürünlerimi alanlar elimin iyi olduğunu söylüyorlar. Ailemin desteğiyle ben de bunun üzerine kendi ismimden ilham alarak markama 'Love' ismini koydum. Annem ve ürünleri alanlar artık bana 'ipe hayat veren kız' diye sesleniyor, bu çok mutlu ediyor beni. Umarım bu tasarımlar, görenlerin ve alanların içini ısıtacaktır. Çünkü sevgiye tüm dünyanın ihtiyacı var."
HABERİN DEVAMI
35
35|182
Tanar, amigurumi örme tekniğinin Japonya'da doğduğunu, kendisinin de Uzakdoğu kültürüne merakı olduğunu belirterek, bu teknikle çoğunlukla tavşan, ayıcık, çan, nazar boncuğu, meyve motifleri, kelebek ve melek gibi objeler ürettiğini anlattı. Tanar, çizgi film karakteri "Angry Bird" amigurumilerin çok sevildiğini, yakın zamanda Disney çizgi karakterlerine de hayat vereceğini söyledi.
36
36|182
Çocukların oynayabilecekleri bebekleri, ayıcıkları ve diğer objeleri sigarasız ortamda ördüğünü vurgulayan Tanar, "Kullandığım ipleri, malzemeleri kendim seçiyorum. Ürünler kirlendiğinde yıkanabilir, silinebilir. Ayrıca, özellikle 0-4 yaş arasındaki çocukların güvenliği için 'kilitli' göz sistemi kullanıyorum. Anneler gönül rahatlığıyla çocukların eline bu oyuncakları verebilirler" dedi.
37
37|182
Yılbaşı kutlamaları için çok sayıda çan ve çam ağacı motifi de yaptığını söyleyen Tanar, 20 santimetre uzunluğunda içi elyafla doldurulmuş çam ağacını örmenin 10 gün sürdüğünü belirtti. Ürünlerinin anahtarlık, ev, araba, çanta süsü, çam ağacı süsü olarak değerlendirilebileceği gibi perdelerde dekoratif olarak da kullanılabileceğini aktaran Tanar, tasarımların her birinin tek olduğunu, bir tasarımdan aynı renk ikinci bir ürün üretmediğini kaydetti. Tanar, yurtdışı ve yurtiçi fuarlardan teklifler aldığını, örgü ve amigurumi üzerine ders vermeyi de düşündüğünü dile getirdi.
HABERİN DEVAMI
38
38|182
4- TANDIR EKMEĞİ GEÇİM KAYNAĞI OLDU
39
39|182
Ayşe Kızılkaya fırında satılan ekmekten daha ucuz ekmek sattığı için mahallelilerden büyük rağbet görüyor. Siirt'te fırında ekmek 1 liraya satılırken, Ayşe Kızılkaya tandırda yaptığı ekmeği 75 kuruşa satıyor. Ekmek yapıp satarak geçimini sağlayan Ayşe Kızılkaya, şöyle konuştu:
40
40|182
"Hiç bir gelirim olmadığı için tandırda ev ekmeği yapmaya başladım. Yaptığım ekmekleri beğenen mahalledeki komşularım ununu, mayasını, susamını, yumurtasını, getiriyor. Ben de ekmek yapıyorum. Karşılığında cüzü bir ücret alıyorum. Başkalarına el avuç açıp dilenmektense alın teri dökerek ekmeğimi kazıyorum. Yaptığım ekmekleri mahalledeki komşularıma satıyorum."
HABERİN DEVAMI
41
41|182
Ayşe Kızılkaya'nın komşusu olan Hanife Balık, tek başına kiralık evde yaşayan Ayşe teyzenin tek gelirinin ekmek satarak kazandığı para olduğunu söyledi. Balık, "Ayşe teyze tek başına bu evde kirada kalıyor. Geçimini ekmek yaparak sağlıyor. Onun haricinde bir geliri yok. İlçede ekmek isteyenlere ekmek pişiriyor. Günde iki tandır ekmek yapıyor. Her tandırda 50 tane ekmek yapıyor" diye konuştu.
Model uçak yapımına merakı olduğunu ve ilk model uçaklarını evde ürettiğini belirten firma ortağı Barış Nalçacı, daha sonra OSTİM'de model uçak üretmek için 1 çalışanı olan şirket kurduğunu söyledi. Nalçacı, o dönem yaptıkları çalışmalarla 30 farklı model uçak üretmeye başladıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
44
44|182
"Daha sonra bunları dünyaya satmak istedim. 'Sen bunları nasıl üretip satacaksın, dünyada bunları üreten firmalarla nasıl rekabet edeceksin' gibi tepkilerle karşılaştım. İçimde ciddi bir heves vardı. Bütün işlerimi bırakıp bu konuya konsantre oldum. Çalışmalarımızın sonunda Almanya'ya model uçak göndermeye başladık."
45
45|182
Bu uçakları balsa ağacından ürettiklerini anlatan Nalçacı, üst düzey yarışmalar için kompozitten üretilen model uçaklarla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti. Nalçacı, yarışmacılar için kompozitten model uçak yaparak ihraç ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
46
46|182
2010'da yavaş yavaş kompoziti öğrenmeye başladık ve savunma sanayine kompozit parça üreten bir firma haline geldik. Ayrıca havacılık ve imalat konusunda tecrübelerimiz arttı. ASELSAN da 'bize bu uçak parçalarını üretebilir misiniz' dedi. 'Bunlar gerçek uçak parçaları üretemem' dedim. Bizi zorladılar. 1,5 yıl sonra ASELSAN ile stratejik ortak olduk.
HABERİN DEVAMI
47
47|182
2014'te Airbus yetkililerinin alt yüklenici ararken firmamızı ziyaret ettiler. Bizi denetlediler ve sonucunda sertifikasyon süreci başladı. Sürecin bu kadar zorlu olacağını bilemiyorduk. Bu süreç 3 yıl sürdü. Firmamızı onlara uygun iş yapabilir hale getirdiler. Şimdi Airbus A320'ye parça (kuyruk ana kirişi) veriyoruz. Airbus A380 için de fiyat teklifi verdik. A320'de biz ürettiğimiz parçanın tek tedarikçisiyiz. İlk parçamız da uçağa problemsiz takıldı. Ayrıca Bell Helikopter için de parça üretiyoruz.
48
48|182
Bu yıl sonunda ihracatlarının yaklaşık 13 milyon dolara ulaşacağını belirten Nalçacı, 2023'te 50 milyon dolarlık ihracat hedefleri olduğunu dile getirdi. Nalçacı, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında diğer ülkelere göre ucuz işçilik avantajına sahip olduğunu, bu pazardan daha çok pay alınabileceğini sözlerine ekledi.
49
49|182
6- DÖRT YIL ÜST ÜSTE VERGİ REKORTMENİ OLDU
HABERİN DEVAMI
50
50|182
İstanbul'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurduğu küçük atölyeyi yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Altyapı malzemeleri üreten fabrikanın sahibi Er, Tokat'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Erbaa'da yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul´da altyapı malzemeleri üreten fabrikada çalışmaya başladı.
51
51|182
Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul´da çalışarak, biriktirdiği parayla memleketi Erbaa'da altyapı malzemeleri üreten atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er´i geçiren Er, 2 yıl daha İstanbul´da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla küçük atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü.
52
52|182
Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma sahibi, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 4 sene üst üste Tokat'ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Er, firma bünyesinde taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak, 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırımı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı.
HABERİN DEVAMI
53
53|182
'İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK'
Yaptığı işe kendi birikimiyle küçük bir yatırımla başladığını anlatan Mesut Er, şunları söyledi:
54
54|182
İstanbul'da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. Yani bu işin çekirdeğinden başladık. İşçilik hayatımız, uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik.
55
55|182
O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik.
HABERİN DEVAMI
56
56|182
Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk; çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o, işi iyi bilmek.
Fabrikalarında yüzlerce kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Er, ''2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat´ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah" dedi.
58
58|182
HABERİN DEVAMI
59
59|182
7- EV HANIMLARI ÇOCUKLUK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
60
60|182
Elazığ'da yaşayan çocukluk arkadaşı 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Müzeyyen Yıldız ve 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Ufuk Tunç küçükken ev yemekleri yapan bir iş yeri açmanın hayalini kurdu.
61
61|182
Çocukluk arkadaşları evlendikten sonra da dostluklarını sürdürdü ve çalışan komşularına evde yemek yapıp satarak ilk işlerine başladı . Evde yaptıkları yemekler beğenilince iki kadın çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.
HABERİN DEVAMI
62
62|182
KOSGEB'den destek alan kadınlar hayalini kurdukları iş yerini açtı. Belirli bir müşteri potansiyeli de yakalayan kadınlar içli köfte, mantı ve Harput köftenin de yer aldığı birçok yemeği yaparak para kazanıyor.
63
63|182
Ufuk Tunç'la çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Müzeyyen Yıldız, şöyle konuştu.
64
64|182
"Daha önce kendi yaşadığımız sitelerde çalışan ailelere yemek yapıyorduk. Çocukluktan beri Ufuk'la kendi iş yerimizi açma hayalimiz vardı. Devletimizin de verdiği destekten yararlanarak kendi iş yerimizi açma kararını aldık. İşyerimizi açtık. İçli köfte, Harput köfte, su böreği, gömme, mantı olmak üzere birçok yemek çeşidini yapıyoruz. Ayrıca sabahları kahvaltı veriyoruz ve butik pastacılık yapıyoruz. Çevremizden destek alıyoruz ve lezzetlerimiz beğeniliyor."
HABERİN DEVAMI
65
65|182
Kendi iş yerlerinin olmasının hayalini kurduklarını dile getiren Ufuk Tunç, şu açıklamalarda bulundu:
66
66|182
"Müzeyyen'le beraber kendi iş yerimizi açmak istiyorduk. Daha önce evde yemek yapıyorduk ve satıyorduk. Daha sonra KOSGEB'den destek aldık. Arkadaşımla beraber kendi iş yerimizi kurduk. Yeni olmamıza rağmen işlerimiz çok iyi. Şuanda aile ekonomimize destekte bulunuyoruz. İlk hedefimize ulaştık ve inşallah ileride daha iyi oluruz."
67
67|182
8- TURŞU SAYESİNDE BURSA'DA TERSİNE GÖÇ
HABERİN DEVAMI
68
68|182
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde 60 yıl önce başlayan turşuculuk, bugün 70 firma ve sezonluk işçilerle 5 bin çalışanıyla büyümeye devam ediyor.
69
69|182
Mahalleden dünyanın birçok ülkesine turşu ihraç ediliyor. Özellikle yaz döneminde yapılan üretimle yılda yaklaşık 30 bin ton turşu üretiminin yapıldığı Gedelek Mahallesi'ne tersine göç yaşanıyor.
70
70|182
Orhangazi'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve eskiden köy olan Gedelek'te, irili- ufaklı 70 imalathanede titizlikle üretilen turşular, iç ve dış pazara gönderiliyor.
HABERİN DEVAMI
71
71|182
Mahallesinde yaklaşık 60 yıldır turşuculuk yapıldığını söyleyen Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dönmez, şöyle konuştu:
72
72|182
Turşu yapmak için Türkiye'nin birçok bölgesinden sebze ve meyve alıp, bunları kamyonlar ile mahallemize getiriyoruz. Turşu yapıldığı özellikle yaz ve ilkbaharda, çalıştıracak işçi bulamıyoruz.
73
73|182
İstanbul, Bursa, İzmir ve doğu illerinden insanlar, çalışmak için bize geliyorlar. Normalde köylerden şehirlere göç olur.
HABERİN DEVAMI
74
74|182
Bizde ise şehirden köye çalışmak için geliyorlar. Yaz dönemlerinde çalışan işci sayımız, 5 bini geçiyor. Türkiye'de köyden şehre göç olurken, bizde ise büyükşehirlerden köye göç oluyor. Tersine göçü yaşıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz.
75
75|182
Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü kendilerinin karşıladığını kaydeden Dönmez, Avrupa ülkelerine, Türki cumhuriyetlere, Arap ülkelerine ve Rusya'ya da turşu ihraç ettiklerini belirtti.
76
76|182
'30 ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR'
Gedelek Mahallesi'nde turşuculuk yapan Kamil Açıkgöz ise babadan kalan mesleği sürdürdüklerini dile getirerek, 30 çeşit turşu ürünümüz mevcut.
HABERİN DEVAMI
77
77|182
Herkesin bildiği, çok bilinen ürünlerin yanı sıra muşmula, karnabahar, kızılcık, bamya, biberin birçok çeşidinden turşu üretimimiz mevcut dedi.
78
78|182
Afyonkarahisar, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir gibi illerden sebze aldıklarını belirten Açıkgöz, Bunun yanı sıra farklı bölgelerden de ürün alımımız mevcut. Uşak, Yenişehir gibi bölgelerden yıllık bin tonun üzerinde üretimimiz mevcut diye konuştu.
79
79|182
HABERİN DEVAMI
80
80|182
9- AYDA BİR TON MANTAR ÜRETİYOR
81
81|182
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Delice köyünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan Süleyman Karataş, kurduğu tesiste ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor.
82
82|182
Delice köyünde yaşayan 31 yaşındaki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
HABERİN DEVAMI
83
83|182
Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, 100 metrekarelik alana halk arasında 'kavak mantarı' olarak da bilinen istiridye mantarı tesisi kurdu.
84
84|182
Devlet desteğiyle kurulan tesiste eşi Leyla Karataş'ın yardımıyla ayda 1 ton mantar üretiliyor. Üretilen mantarlarla Karataş ailesi hem geçimlerini sağlıyor hem de Ankara ve Kayseri gibi illere pazarlıyor.
85
85|182
HABERİN DEVAMI
86
86|182
10- YAŞITLARI İŞ PLANLARI YAPARKEN, O KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
87
87|182
Eskişehir'de 22 yaşındaki genç girişimci Burak Özsu, bu yıl satışında düşüş yaşanan, ancak önümüzdeki yıl değer kazanacağını hissederek balkabağı işine girdi.
88
88|182
Özsu, 27 ton balkabağını tarladan 1 liraya alıp depolayarak yeni yılda 2,50 liradan satmayı hedefliyor.
HABERİN DEVAMI
89
89|182
11- HAFTADA 5 BİN 500 TL KAZANDIRIYOR
90
90|182
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, az maliyetle birim alandan daha fazla verim alma çabasına giren Tural ailesi, Türkiye'de nadir görülen bir sistemi ilçeye kurdu. Serada havuz sistemi ile marul üreten aile, daha hızlı verim alarak haftada 5 bin 500 lira kazanıyor.
91
91|182
Kendi işinin patronu olan genç, 1 liradan tarladan aldığı 27 ton balkabağını depoda muhafaza ederek, Ocak ayında kilosunu 2,50 liradan satmaya hazırlanıyor.
HABERİN DEVAMI
92
92|182
Hava şartlarına göre balkabaklarını muhafaza eden Özsu, depoda istiflediği kabaklarla her gün ilgilenerek adeta gözü gibi bakıyor.
93
93|182
Koru Mahallesi'nde 6 dönüm arazi kiralayan Ali Tural ve oğlu Fatih Tural, 2-3 yıl süren araştırmaları sonucu havuz sistemi ile marul üretimi yapmaya başladı.
94
94|182
Seraların içerisine 20-30 santimetre derinliğinde oluşturan havuzların üstünde yüzen süngerlerin üzerine dikilen marullar, 30-35 gün içinde hasat noktasına ulaşıyor.
HABERİN DEVAMI
95
95|182
Kurdukları sistem hakkında bilgi veren genç üretici Fatih Tural, “Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Toprağa verilen gübrenin 5’te biri kadar gübre veriyoruz. Gelecek nesiller için toprak kirliliğini ve nitrat kirliğini önlüyoruz. Topraksız olduğu için hem verim daha çok hem de çok lezzetli” dedi.
96
96|182
6 dönüm serada yılda 8 defa hasat aldıklarını belirten Fatih Tural, “Seralarımızı periyotlara böldük. Haftada bir hasat alıyoruz. Dönüme 20 bin marul ekiyoruz. 1 hasatta haftalık 11 bin marul topluyoruz. 30-40 kuruş masrafımıza gidiyor. Komisyoncular tanesini 90 kuruş-1 TL arasında alıyor. Bize ortalama bir maruldan 50 kuruş kar kalıyor” diye konuştu.
97
97|182
HABERİN DEVAMI
98
98|182
12- MEMURLUĞU BIRAKTI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
99
99|182
Tarımsal üretimde verimi artırmak için organik tarıma yönelen çiftçiler farklı yollar arıyor. Organik tarımın ilerlemesiyle birlikte çiftçilerin ilgisi solucan gübresine artarken organik ürün yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan solucan gübresi, girişimcilerin de ilgisini çekiyor.
100
100|182
Şırnak Habur Gümrük Müdürlüğü'nde görev yaparken organik solucan gübresi sektörüne girmeye karar veren ve memurluğu bırakan 29 yaşındaki girişimci Yozgatlı Burhanettin Gülümser, kiraladığı tesiste yıllık 150 ton solucan gübresi üretiyor.
HABERİN DEVAMI
101
101|182
Toprağın verimini yüzde 80 oranında artıran solucan gübresi tarımda meyve ve sebzelerin yanı sıra arpa, buğday, patates, şeker pancarı gibi tarla bitkilerinde de kullanılıyor. Solucan gübresinin tonu ise bin 500 liradan satılıyor.
102
102|182
Yıllık 150 ton olan solucan gübresi üretimini bin tona çıkartarak Çin, Japonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek istediğini açıklayan Gülümser,"İlk olarak solucan gübresi pazarını tüm Türkiye olarak belirledik. Ancak ilerleyen yıllarda yıllık bin tonluk hedefte üretimimizin yüzde 50'sini yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Çin ve Japonya solucan gübresi alımı yapıyor. Üretimi buralara da yapmayı düşünüyoruz" dedi.
103
103|182
13- ALTERNATİF ÜRÜN KÖYLÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜ
HABERİN DEVAMI
104
104|182
Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif geliştirilen ipek böcekçiliğinde bu yıl 3 ton koza üretimine ulaşılması hedefleniyor.
105
105|182
Köylülere mayıs ayında üreticilere bedava verilen tohumlar, beslenip gelişimlerini tamamlamalarının ardından kozaya dönüşüyor.
106
106|182
Dut yapraklarıyla ipek böceklerini besleyen köylülerin yaklaşık 40 gün süren uğraşı, kozaları birliklere satışla sona eriyor.
HABERİN DEVAMI
107
107|182
Sason Koza Birliği Başkanı Zülküf Aktaş, "Kilosu 50 liradan satılıyor. Bu işi yapan aile, bir ayda 5 bin lira kadar kazanç elde edebiliyor.
108
108|182
Tohumlar devlet destekli olduğu için bedava veriliyor, dut ağacı da varsa hiçbir maliyet koymadan evinin önündeki dut ağaçlarıyla bir ayda 5 bin lira kazanç sağlıyor" dedi.
109
109|182
HABERİN DEVAMI
110
110|182
14- 17 YILLIK ANNE MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
111
111|182
17 yılık anne mesleğini sürdüren Hamit Beyaz, Batman'da tandır üreterek 8 çocuğuna bakıyor. Beyaz, yaptığı tandırların tanesini 240 TL'ye satıyor.
112
112|182
Beyaz, "17 senedir annem bu mesleği yapıyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı 2 senedir bu mesleği devraldım. Anne mesleğini sürdürüyorum.
HABERİN DEVAMI
113
113|182
Bizim bölgede tandır yöresel olduğu için bu mesleği yapmaya başladım. Tandır bir haftada bitikten sonra taşlanması oluyor. Tandır fiyatları 240 TL'ye kadar gidiyor. Bu şekil ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.
114
114|182
115
115|182
15- KAMYON MAKASINDA SATIR, TREN RAYINDAN BIÇAK YAPIYOR
HABERİN DEVAMI
116
116|182
Serinhisar ilçesinde bir bıçak ustası, en keskin en dayanıklı bıçaklarını kamyon makası ve tren rayından üretiyor. Yaklaşık 3 bin nüfuslu Yatağan Mahallesi'nde evlerin yanına kurulan atölyelerdeki tezgahlarda dövülen bıçak ve palalar, müşteri talebine göre tasarlanıyor.
117
117|182
Bıçak ustası Ali Şahin, "Mahallemizde irili ufaklı 140 aile işletmesi demir dövüyor. Teknolojinin gelişmesinin ardından üretimler neredeyse 2 katına çıktı. Tabi ki bıçaklar hala el işçiliği ile yapılıyor.
118
118|182
Yüzde 100 fabrikasyon makinelerle çalışmıyoruz. Mahalledeki atölyelerde yıllık 1,5 milyon bıçak ve ürünleri imal ediliyor. Bu rakamın her yıl arttığını görmek bizi sevindiriyor. İki yıl önce 800 bin adet bıçağı başka illere gönderdik. Bu üretim her yıl yüzde 20 artış sağlıyor" açıklamalarında bulundu.
HABERİN DEVAMI
119
119|182
120
120|182
16- MOBİLYA USTALARINA ÖZENDİ, BAŞARIYI YAKALADI
121
121|182
Kastamonu'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle masif mobilya üretim atölyesi kuran Derya Malçık, başarıyı yakaladı.
HABERİN DEVAMI
122
122|182
Malçık, "İlk 3 ay 3 kişi çalıştık. Ürün satış potansiyelimiz yükselmeye başladı. Şimdi 8 eleman çalışıyor. Aylık 30 parça ile başladığımız ürün satışımızda bugün 150'ye ulaştık.
123
123|182
Günden güne artırıyoruz. Masa, bank, orta sehpa, konsol, televizyon ünitesi gibi ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
124
124|182
17- CENNET ELMASINI KURUTTU GELİRİNİ KATLADI
HABERİN DEVAMI
125
125|182
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geliştirdiği incir cipsi ürünüyle başarı elde eden girişimci Semra Ünal, özel kurutma yöntemiyle elde ettiği cennet elması kurusuyla hem gelirini katladı hem de mahalledeki 20 kadına istihdam sağladı.
126
126|182
Geliştirdiği incir cipsi ürünüyle girişimcilik başarısına imza atan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyona davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Semra Ünal, bölgede yoğun olarak üretilen cennet elmasına değer katmak üzere çalışma yaptı.
127
127|182
Mahalledeki 20 arkadaşıyla birlikte geçen yıl 1 ton cennet elması kurusu elde ettiklerini söyleyen Ünal, ürünün beğenilmesi üzerine bu yıl üretimi 5 tona çıkardıklarını söyledi.
HABERİN DEVAMI
128
128|182
Mahallede adeta fabrika gibi çalıştıklarını anlatan Ünal, "Cennet elmalarını tek tek soyarak altı delikli tellerin üzerine seriyoruz. Üzeri naylonla örtülü seraların içinde kurumaya bırakıyoruz. Hava durumuna göre meyvenin küflenmemesi için seranın belirli yerlerini açıp havalandırıyoruz. 4 kilo tazeden 1 kilo kurutulmuş ürün çıkıyor. Ürün kurutulduğunda hurmaya çok benzer bir lezzet oluşuyor" dedi.
129
129|182
Yörede geçmişte çok sayıda cennet elması ağacının bulunduğunu, bunların sökülerek yerine incir ve zeytin dikildiğini anlatan Ünal, son dönemde yaş olarak yeniden tüketilmeye başlanan meyveyi kurutarak, gelirini artırmak istediklerini anlattı.
130
130|182
İşçilerden 45 yaşındaki Necla Çınar ise eşine maddi destekte bulunmak için çalıştığını belirterek "Semra kardeşimiz mahallemizdeki neredeyse tüm kadınlara iş sağlamış oldu. Biz de burada kendimizce bir şey kazanıyoruz" dedi.
HABERİN DEVAMI
131
131|182
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde satamadıkları yaş incirleri dilimleyip kurutarak incir cipsi üreten Ünal, işletme bölümünden mezun olan kızının yardımıyla proje hazırlayıp Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Programı'ndan destek almış ve işlerini büyütmüştü.
132
132|182
133
133|182
18- AYRIŞTIRMADI CEZA ALDI, AYNI SEKTÖRDE PATRON OLDU
HABERİN DEVAMI
134
134|182
Çalışmak için gittiği Almanya'da, çöplerini ayrıştırmadığı gerekçesiyle kesilen para cezası sayesinde bu alanla ilgilenmeye başlayan Erol Köksal, kağıt ve elektronik atık geri dönüşüm firması kurarak kendi işinin patronu oldu.
135
135|182
Köksal, şu anda 26 personel ile yıllık yaklaşık 7 milyon lira ciroya ulaşan bir firmanın sahibi oldu.
136
136|182
180 marklık cezanın bu işe ilgi duymasını sağladığını söyledi.İnsanların karşılaştıkları her sıkıntının aslında ders niteliğinde olduğunu dile getiren Köksal, şöyle konuştu.
HABERİN DEVAMI
137
137|182
"Bu süreç zor geçti, zor yıllardı. Bu zaman zarfında iflas da gördüm ama vazgeçmeyerek bu işi geliştirdim. Hep bilimin, ilimin çerçevesinde firmayı ve kendimi geliştirerek, bu noktada ülkede bulunan açığı kapatmaya çalıştım."
138
138|182
139
139|182
19- EVİNDE ÖRÜYOR, YURTDIŞINA DA SATIYOR
HABERİN DEVAMI
140
140|182
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde videolarını izleyerek öğrendiği "amigurumi" tekniğiyle organik iplerden ördek, kelebek, ayı, kurbağa, maymun, cindy bebek, tavşan, kuzu oyuncakları ören 57 yaşındaki ev hanımı Derya Şallı, bunları yurt dışına da satmaya başladı.
141
141|182
Kendisine yurtiçi ve dışından internet üzerinden ulaştıklarını dile getiren Şallı, şöyle konuştu:
142
142|182
"Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Türkmenistan'a da örgü oyuncaklardan satmaya başladım. Genellikle cindy bebek oyuncağı istiyor yurtdışındakiler. Bazen de oyuncak ayı talebi alıyorum. Yeni satışa başlamama rağmen yurtdışına şimdilik 7 oyuncak gönderdim. Tanesini 150 liradan sattım."
HABERİN DEVAMI
143
143|182
144
144|182
20- GİRİŞİMCİ ELTİLER BESİ ÇİFTLİĞİ KURDU
145
145|182
Ev kadını Yasemin Gültekin ve Hülya Gültekin yakınlarının da desteği ile 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
HABERİN DEVAMI
146
146|182
İki elti, yaptıkları başvurunun kabul edilmesi ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün hibe ettiği 12 büyükbaş hayvanla besi çiftliği kurdu.
147
147|182
Yasemin Gültekin, şu açıklamalarda bulundu:
148
148|182
"Ben projeyi eltimden duydum. İkimiz kafa kafa verdik bir şeyler olsun istedik. Birlikte projeye başvurduk. 6 tane ben, 6 tane de eltim inek aldı. İkimiz birlikte besliyoruz. Eltimle el ele verip büyük bir çiftlik kurmak istiyoruz."
HABERİN DEVAMI
149
149|182
21- EŞİNE YARDIM İÇİN GİTTİĞİ BALIK TEZGAHI İŞİ OLDU
150
150|182
İstanbul'da yaşayan Hülya Bayrak, eşine yardım etmek için gittiği balıkçı tezgahının başına geçerek, mesleği eşinden devraldı.
151
151|182
Ümraniye Topağcı Mahallesi'nde 15 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk annesi Hülya Bayrak, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
152
152|182
"İşimi, eşim bana öğretti. Balıkçılık eşimin mesleğiydi. Şimdi benim mesleğim oldu. Eşim de tezgahı seve seve bana bıraktı. Hayatımızdan memnunuz. Allah ömür verdiği sürece çalışacağız. Şimdi her tür balıktan anlıyorum. Balıkları günlük getiriyoruz. Seyyar olduğumuz için ertesi güne balık kalmıyor."
Samsun'da geçen yıl Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü bitiren Ayşenur Sekman, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapabileceklerini görüşmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gitti.
156
156|182
Burada istiridye mantarı konusunda kurs verildiğini öğrenen Sekman, kursa katılarak eğitim aldı. Eğitimin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği verilen Sekman, Canik ilçesi Gökçeli Mahallesi'ndeki arazilerinde 100 metrekarelik sera kurarak istiridye mantarı üretimine başladı.
157
157|182
Genç girişimci Sekman, ekonomik olarak ailesine destek olmak istediğini, bu nedenle ne yapabileceğini düşündüğünü söyledi.
HABERİN DEVAMI
158
158|182
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gidip tarım sektöründe üretim yapabilmek için fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Sekman, burada mantar üretimi eğitimi olduğunu öğrendiğini belirtti.
159
159|182
Eğitime katılarak kadın üreticilere sağlanan devlet desteklerinden yararlandığını dile getiren Sekman, istiridye mantarı üretimi yapabileceği bir işletme kurduğunu anlattı.
160
160|182
Bir üretim döneminde üç defa ürün alabildiğine dikkati çeken Sekman, 3 ton civarında ürün elde ettiğini, kilogramını da 8-10 liradan sattığını aktardı.
Uzun yıllar pedagog (eğitim bilimci) olarak çalıştıktan sonra mesleğini bırakan Fazile Katipoğlu, 2 yıl önce üniversite mezunu kızı Emel ile merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde sera kurdu. Serada istiridye mantarı yetiştiren anne ile kızı, ürünlerini Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illere de pazarlıyor.
HABERİN DEVAMI
164
164|182
Anne Katipoğlu, uzun süre pedagogluk yaptığını, bir süre anaokulu işlettiğini söyledi. Belli bir zaman sonra yorulduğunu fark ettiğini anlatan Katipoğlu, "Şehir hayatının yorgunluğunu, baskısını, stresini azaltmak için mesleğimi bırakıp tarımla uğraşmaya karar verdim" dedi.
165
165|182
Birçok farklı platformda faydalarından bahsedilen istiridye mantarının tüketiminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Katipoğlu, mantar yetiştiriciliğinin de kendine göre zorlukları olduğunu dile getirdi. İstiridye mantarının yetişme ortamının hassas olduğunu belirten Katipoğlu, şunları kaydetti:
166
166|182
"Mesleğimin getirdiği tecrübeyle mantar yetiştiriyorum. Gelişimleri bana aynen çocuk gibi geliyor. Stresli olduğu, bir şeyi eksik olduğu zaman hissetmeniz lazım. Bunu görüntüsüyle veriyor zaten. Bir bakıyorsunuz kuruyor, yamuluyor, değişik şekillerde çıkıyor.
HABERİN DEVAMI
167
167|182
Nasıl ki çocuğumuzun doğru yetişmesi ve başarılı olması için elimizden geleni yapıyorsak, mantarın da gelişmesi aşamasında yanlış bir şey gördüğüm zaman onu doğruya çevirmeye çalışıyorum. Sevgimi veriyorum, neyi eksikse onu bulup yerine koyuyorum."
168
168|182
169
169|182
24- BİRDEN AKLIMIZA SALÇA GELDİ
HABERİN DEVAMI
170
170|182
Diyarbakır'da genç girişimci Çetin Yeşil, 2015 yılı sonunda herkesin terör olayları nedeniyle yatırımlarını durdurduğu bir dönemde TKDK'dan aldığı destekle Organize Sanayi Bölgesi'nde salça fabrikası kurdu.
171
171|182
Ham maddeyi sağlamak için sözleşmeli çiftçilik yöntemini uygulamaya başlayan Yeşil, geride kalan 2 yıl içerisinde kapasitesini 40 tondan 340 tona, çalışan sayısını 60'a, yatırım miktarını ise 5 milyon TL'ye çıkardı.
172
172|182
Fabrikada çalışan 60 kişinin yanı sıra dolaylı olarak ürünün ekiminden tarladan toplanma sürecine kadar yüzlerce kişiye iş kapısı açtıklarını belirten Yeşil, aynı zamanda kentten bölgeden batı illerine giden mevsimlik tarım işçilerine de kapılarının önünde bir iş imkanı sağladıkları ifade etti.
HABERİN DEVAMI
173
173|182
Üniversiteyi bitirdikten sonra sürekli arkadaşlarıyla arayış içinde olduklarını kaydeden Yeşil, şu açıklamalarda bulundu:
174
174|182
"Birden salça aklımıza geldi. Salça bizim bölgede neden üretilmez? İki sene önce 'deneme üretimi yapalım' dedik. Çınar ilçesinde bir tarlada yaklaşık 10 dönümlük bir arazide domates ektik. İyi verim alabildiğimizi gördük. Ondan sonra 'neden salça fabrikası yok' diye düşünmeye başladık. Çünkü kimse domates ekmiyor. Neden kimse domates ekmiyor? Çünkü salça fabrikası yok. "