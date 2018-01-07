İş-Yaşam

Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi evlerinin altındaki depoda işe başladı, kimi devletten hibe alarak ticaret atıldı ama hiçbiri işlerinin bu kadar büyüyebileceğini tahmin edememişti. Küçük yatırımlar ile kendi işlerini kuran ve dünyaya ürünlerini satarak Türkiye ekonomisine de katkıda bulunan ihracatçılar, neler yaptıklarını ve nasıl başladıklarını anlattı. İşte karşısınız 25 başarı hikayesi...

  • 1 Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı
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    1- EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'DE BURADA ÇALIŞTI

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  • 2 Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı
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    Denizli'nin Babadağ ilçesinde aile işi olarak evin altında kurulan tezgahta başladıkları dokumacılığı yatırımlarla hızla büyüten Küçüker Tekstil, ihracattan elde ettiği gelirin yanında yetiştirdiği girişimci ve yöneticilerle de tanınıyor.

  • 3 Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı
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    Geleneksel dokuma tezgahlarının halen çalıştığı Babadağ'dan ilçede elektrik olmaması nedeniyle 1960 yılında Denizli'ye göçen Besalet Küçüker, burada yarı otomatik tezgahlarla üretimini artırmayı başardı.

     

  • 4 Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı
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    Havlu, bornoz ve gömleklik kumaş üretmek için 1977 yılında ilk tesisini kuran Küçüker, 1990'lı yıllarda ihracatını hızla artırdı. Özellikle ABD ve Avrupa pazarlarından gelen taleple kapasitesini katlayan Küçüker, bu faaliyetleriyle kentteki bir çok girişimciye de örnek oldu.

     

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  • 5 Ekonomi Bakanı Zeybekci de burada çalıştı
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    İhracatını 60 milyon dolar seviyesine çıkaran şirket, bünyesinde çalışan yöneticiler için de bir okul niteliğine kavuştu. Çok sayıda yönetici ve girişimcinin "işi öğrendiği" Küçüker Tekstil, dördüncü kuşağın göreve geçmeye hazırlandığı bugünlerde, yeni bir tesis kurmak için çalışma başlattı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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