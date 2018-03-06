Ekonomi Bakanı Zeybekci'den çelik ve alüminyum açıklaması

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 20 Nisan 2017'de yayımlanan Başkanlık Bildirisi ile çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için 1962 yılına ait "Trade Expansion Act"in 232. Bölümü kapsamında resen soruşturma başlattığı ve bunun neticesinde ABD Başkanı'na sunulan raporun gizli olmayan versiyonunun 16 Şubat'ta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından kamuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart'ta tüm dünyaya yönelik, çeliğe karşı yüzde 25, alüminyuma karşı ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirileceğini bildirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2017 yılı itibarıyla çelikte ABD'ye ihracatımız 1,2 milyar dolar, alüminyumda ise 78,5 milyon dolar olup bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu gelişmeler yakinen takip edilmekte, ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu çerçevede Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, 5 Mart'ta AB Ticaret Komiseri sayın Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varmıştır."