Ekonomi Bakanlığı, şubat ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, şubatta 511 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşüş göstererek, 1 milyar 113 milyon dolar oldu.
Şubatta 280 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 200 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB), 65 milyon dolarlık kısmı Asya ülkeleri kaynaklı yapıldı. Şubatta 651 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 9 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.
Şubat sonu itibarıyla bin 280 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki geldi. Toplam bin 295 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleriyle imalat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü.
Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde 20 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 7'si toptan ve perakende ticaret sektöründe hizmet gösterdi.
Söz konusu dönemde kurulan bin 295 uluslararası sermayeli şirketin 876'sının Yakın Doğu ve Ortadoğu ülkeleri, 152'sinin AB, 95'inin ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirlendi.
Verilere göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 53 bin 382'ye ulaştı. 6 bin 898 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 60 bin 280 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.
Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22 bin 744 ile birinci sırada bulunduğu tespit edildi. Bunların içinde Almanya 7 bin 185 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 102 şirketle İngiltere ve 2 bin 815 şirketle Hollanda takip etti.
Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 36 bin 653 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 322 şirketle Antalya, 3 bin 129 şirketle Ankara, 2 bin 609 şirketle İzmir izledi.
İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler, başta toptan ve perakende ticaret (14 bin 356) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (6 bin 352) ile imalat sanayisi (4 bin 326) sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
16 PROJEYE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından şubat ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 16 proje kapsamında yaklaşık 4 milyar 759,9 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece bu yıl belgelendirilen yatırım projesi sayısı 40'a, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 5 milyar 243,5 milyon dolara ulaştı. Bu yıl verilen yatırım teşvik belgelerinin 31'i imalat, 6'sı hizmetler, 3'ü ise madencilik sektörlerinde düzenlendi.
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