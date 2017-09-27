Ekonomi için kritik gün

Saat 13:00'te başlaması planlanan toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü medya temsilcilerine yaptığı açıklamada 2018-2020 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Programın çarşamba günü açıklanacağını söylemişti.

Yıldırım, "Büyüme 2017, 2018, 2019 ve 2020 için yüzde 5,5 olacak. İstikrarlı bir büyüme sağlayacağız." diye konuştu.

OVP'de işsizlik oranını bu yıl için yüzde 10,8 olmasının tahmin edildiğini ifade eden Yıldırım, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9 ve 2020'de yüzde 9,6'ya düşeceğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, enflasyonun bu yıl yüzde 9,5'i gördükten sonra, gelecek yıl yüzde 7, 2019'da yüzde 6 ve 2020'de yüzde 5'e ineceğini belirtti.