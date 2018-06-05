HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) yeni yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Koordinatör Başkan Jak Eskinazi ile Başkan Yardımcısı Birol Celep önderliğindeki EİB yöneticileri, Kocaoğlu’na “Desteğinizi her zaman yanımızda hissetmek bize güç katıyor” mesajı verdi. EİB’in hem kent hem de ülke ekonomisi için çok önemli bir kurum olduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Ekonomi sadece para demek değil; moral de çok önemli. Aynı durum kent yönetimi için de geçerli. Kentte birlik beraberlik içinde olmadan bir yere varmamız mümkün değil. İzmir’deki bu uyumlu çalışmanın, bu işbirliği ve dialog ortamının artarak devamını diliyorum” dedi.

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