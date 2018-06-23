HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de bir otelde düzenlenen toplantıda İzmir Ticaret Odası (İTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri ile bir araya gelen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, vakfın geleceğine yön verecek 7 maddelik manifestosunu açıklamadı. Üniversitenin 9 kişilik yönetim kurulu üyesinin 3’ünün İTO Yönetim Kurulu tarafından seçildiğini hatırlatan Özgener, “Ama yönetim kurulu olarak biz bu yetkimizi, çoğulculuğa ve demokrasiye inancımız nedeniyle Odamızın en üst İstişare makamı olan Meclisimize devredeceğiz” dedi. Vakfın ve üniversitenin yönetime ilişkin 7 maddelik vizyon planını da açıklayan Özgener, “Vakfın yeni anlayışı; Diyalog ve iletişim, sürdürülebilirlik, toplumsal bütünleşme, sinerji ve bilimsellik, teknoloji ve rekabetçilik, aidiyet ile üretkenlik üzerine kurulmalı. 27 Haziran’daki genel kurulun ardından bu anlayış çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz. Eğitim her şeyden önce toplumsal bir olgudur ve toplumun bütün paydaşlarının görüşünün alınmadığı, katkısının göz ardı edildiği bir planlamayla hareket etmek, gençlerimizin ve dolayısıyla geleceğimizin önünü kesmek anlamına gelir” dedi.

BİLGİYİ HALKA YAYMALIYIZ

Üniversitede üretilen bilginin toplumun tüm kesimine yayılması gerektiğini belirten Mahmut Özgener, “Üniversitemizde öncelikli hedefimiz; üreteceğimiz bilginin, araştırmanın, istatistiğin, akademik çalışmaların, ortak projelerle, yayınlarla, topluma ulaştırılması olacak” diye konuştu.

"Özgener, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti ile bir araya geldi. "