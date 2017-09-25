Ekonomi yönetiminde yeni atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan görevden alınarak bu göreve Mehmet Veysel Yayan getirildi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar yardımcılıklarına Tarık Sönmez ve Hüsnü Dilemre atanırken, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Alkan, Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İlter getirildi.

Resmi Gazete'nin 23 Eylül tarihli sayısında yer alan atama kararına göre ise Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Burcu Aydın Özüdoğru atandı.