Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Mart 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,08 ile sivri biber oldu. Bakla, yüzde 36,82 gerilemeyle fiyatı en fazla azalış gösteren ürün olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 77'sinin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber mart ayı itibarıyla yüzde 27,08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 18,11 ile muz, yüzde 16,57 ile mandalina ve yüzde 13,73 ile akide şekeri olarak sıralandı.