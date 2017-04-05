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İlk kiraz hasadı on gün sonra Manisa'da gerçekleşecek

Geçtiğimiz yıl ilk kirazın 200 TL'den sembolik olarak satıldığı Manisa'da 10 gün sonra ilk kiraz hasadının yapılması bekleniyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:50:41 Güncelleme: 10:53:25 AA

Manisa'da ilk kiraz hasadının yapılması heyecanla beklenirken, kirazların 10 gün sonra tezgahlarda olması planlanıyor.

Erkenci kiraz bolluğu ile üreticilerin yüzünü güldüren kiraz, tezgahlardan sonra sofralara gelecek ve tüketiciyi sevindirecek.
Sancaklıbozköy'deki ilk kiraz üreticilerinden biri olan İrfan Turgut, dünyada Kuzey Yarımküre'de ilk kirazın Sancaklıbozköy'de çıktığını belirterek, "Kiraz aşağı yukarı 10 güne kadar olur ve ilk mahsul elde edilir. Ondan sonra da arkası gelir." dedi.

Kiraz fiyatlarının üreticiyi tatmin edici rakamlarda olmasını temenni ettiklerini kaydeden Turgut, "Geçen sene ilk mahsul 60 veya 80 TL'den satıldı. Bu sene de fiyatların öyle olmasını bekliyoruz. 60-80 belki 100 lira da olabilir. İlk mahsulden sonra fiyatlar normale döner. 3-5 gün böyle iyi gidiyor fiyatlar ondan sonra 7-8-9, 10 liradan satılıyor. Bu fiyatlar da iyi, fiyatlar kirazına göre değişiyor." şeklinde konuştu.

Kirazın Sancaklıbozköy için büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Turgut, "Bahçenin durumuna göre dönümünde 2 ton, 3 ton bazen 5 ton yılın durumuna göre ürün elde ediyoruz." diyerek bu sene kirazın geçen seneye göre daha fazla verim vereceğine olan inancını dile getirdi.

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