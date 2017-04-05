Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde hayata geçirilen Erasta AVM'nin 13 Nisan'da açılması planlanıyor. 1.500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen AVM, 210 milyon liralık yatırım ile inşa ediliyor. Erasta AVM, 100 bin metre alanda yer alıyor ve 35 bin metrekare kiralanabilir alan ile 125 adet mağazadan meydana geliyor.



Yunanistan ve Bulgaristan'da tanıtım çalışması yapılan Erasta AVM'ye bu bölgelerden de ziyaretçi bekleniyor. Eroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, şu açıklamalarda bulunuyor:



"Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi yatırımı yapacağımız lokasyonları seçerken bölgeye sağlayacağımız katma değeri ön planda tutuyoruz. 210 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla istihdama da katkıda bulunacak. Erasta, Edirne'nin bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve şehrin ekonomik gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Ziyaretçileri yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır ülkelerinden trafik alacak."

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