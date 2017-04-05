ALIŞVERİŞ
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Erasta AVM, Eroğlu Gayrimenkul, Edirne, Nurettin Eroğlu, Yunanistan, Bulgaristan
ALIŞVERİŞ

Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor

Edirne'de Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Erasta AVM, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da gelenlerle günlük ortalama 10 bin, hafta sonu ise 35 bin ziyaretçi hedefliyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23:40 Güncelleme: 15:25:13 AA

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde hayata geçirilen Erasta AVM'nin 13 Nisan'da açılması planlanıyor. 1.500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen AVM, 210 milyon liralık yatırım ile inşa ediliyor. Erasta AVM, 100 bin metre alanda yer alıyor ve 35 bin metrekare kiralanabilir alan ile 125 adet mağazadan meydana geliyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'da tanıtım çalışması yapılan Erasta AVM'ye bu bölgelerden de ziyaretçi bekleniyor. Eroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, şu açıklamalarda bulunuyor:

"Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi yatırımı yapacağımız lokasyonları seçerken bölgeye sağlayacağımız katma değeri ön planda tutuyoruz. 210 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla istihdama da katkıda bulunacak. Erasta, Edirne'nin bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve şehrin ekonomik gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Ziyaretçileri yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır ülkelerinden trafik alacak."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Jeans’ten yeni bir koleksiyon “CUK oturur, mükemmel durur”
ALIŞVERİŞ

Jeans’ten yeni bir koleksiyon
İki genç yıldız bir arada
ALIŞVERİŞ

İki genç yıldız bir arada
Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya geliyor
ALIŞVERİŞ

Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya ...
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranları duyurusu
ALIŞVERİŞ

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Merkez Bankası ...
Hakan Orhun: Ciro 400 milyona yaklaştı
ALIŞVERİŞ

E-ticaret ciroları tavan yaptı!
Tüketici teknolojileri pazarında son durum!
ALIŞVERİŞ

Cirosu 50 milyar liraya yaklaştı
Müezzinoğlu: KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız
ALIŞVERİŞ

MÜJDE BUGÜN GELDİ! İNDİRİMLER DEVAM EDECEK
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
ALIŞVERİŞ

İŞTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN!
Yabancı kartlarla yurtiçinde 1.1 milyar liralık ödeme yapıldı
ALIŞVERİŞ

TÜRKİYE'DE KAÇ KREDİ KARTI KULLANICISI VAR?
Otopark yeri ve çeşit AVM’ye yönlendiriyor
ALIŞVERİŞ

AVM'YE KARŞI ESNAF ÇARŞISI
İlk kiraz hasadı on gün sonra Manisa'da gerçekleşecek
ALIŞVERİŞ

ON GÜN SONRA TEZGAHLARDA
Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor
ALIŞVERİŞ

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN GÜNLÜK 10 BİN TURİST GELECEK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme