ALIŞVERİŞ
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
poşetli bitki çayı, poşetli meyve çayı, mümsad, mümsad basın toplantısı
ALIŞVERİŞ

Poşetli bitki ve meyve çayları son 6 yılda yüzde 60 büyüdü

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), poşetli bitki ve meyve çayları pazarının son 6 yılda yüzde 60 büyüdüğü ve tüketimin 900 milyon poşetin üzerine çıktığı belirtti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:36:46 Güncelleme: 17:07:23 AA

MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül ve MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, bitki çayları hakkında bilimsel bilgiler vermek üzere Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada da katıldı.

Büyük çay markalarını aynı çatı altında buluşturan MÜMSAD, poşet ve bitki çayları ile ilgili verileri paylaştıç. Buna göre; poşetli bitki ve meyve çayları pazarının son 6 yılda yüzde 60 büyüdüğü ve tüketimin 900 milyon poşetin üzerine çıktığı ve 50'den fazla ürün çeşidinin yer aldığı pazarda, en çok yeşil çay, ıhlamur ve adaçayının ilgi gördüğünü açıkladı.



BÜYÜMEDE YEŞİL ÇAY SİYAH ÇAYI GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'nin kişi başına düşen 3,5 kiloluk çay tüketimiyle dünyada birinci ülke konumunda olduğunu ifade eden MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, "Dünyada yeşil çay, siyah çaydan daha hızlı büyüyor. Almanya'da bitki ve meyve çayları yaklaşık yüzde 75 paya sahip. Bitki ve meyve çayları Rusya'da pazarın yüzde 15'ini, Polonya'da ise yüzde 30'unu oluşturuyor" şeklinde konuştu.



"BÜYÜME HIZINDA DÜNYADA ÖNDEYİZ"

Türkiye çay pazarında poşetli bitki ve meyve çayları kategorisinin payının yüzde 1 olduğunu söyleyen Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çay denilince akla siyah çay gelse de, bitki ve meyve çaylarının yüksek potansiyeli dikkat çekiyor. Toplamda küçük gibi görünen yüzde 1'lik pay, aslında miktar olarak karşılaştırıldığında Avrupa ülkelerdeki tüketimin çok da altında değil. Öte yandan yüksek potansiyelin en önemli göstergelerinden biri de pazarın son 6 yılda yüzde 60 gibi etkileyici bir büyüme performansı göstermesi. 2010 yılında 560 milyon poşet olan tüketim 2016 yılında 900 milyon poşetin üzerine çıktı. Sektörün ciro büyüklüğü ise 200 milyon TL'ye yaklaşıyor"

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gelirimizin ne kadarı yemeğe gidiyor?
ALIŞVERİŞ

Yemeğe hangi ülke ne kadar harcıyor? İki Türk şehri... ...
Jeans’ten yeni bir koleksiyon “CUK oturur, mükemmel durur”
ALIŞVERİŞ

Jeans’ten yeni bir koleksiyon
İki genç yıldız bir arada
ALIŞVERİŞ

İki genç yıldız bir arada
Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya geliyor
ALIŞVERİŞ

Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya ...
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranları duyurusu
ALIŞVERİŞ

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Merkez Bankası ...
Hakan Orhun: Ciro 400 milyona yaklaştı
ALIŞVERİŞ

E-ticaret ciroları tavan yaptı!
Otopark yeri ve çeşit AVM’ye yönlendiriyor
ALIŞVERİŞ

AVM'YE KARŞI ESNAF ÇARŞISI
İlk kiraz hasadı on gün sonra Manisa'da gerçekleşecek
ALIŞVERİŞ

ON GÜN SONRA TEZGAHLARDA
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
ALIŞVERİŞ

İŞTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN!
Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor
ALIŞVERİŞ

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN GÜNLÜK 10 BİN TURİST GELECEK
Yabancı kartlarla yurtiçinde 1.1 milyar liralık ödeme yapıldı
ALIŞVERİŞ

TÜRKİYE'DE KAÇ KREDİ KARTI KULLANICISI VAR?
Poşetli bitki ve meyve çayları son 6 yılda yüzde 60 büyüdü
ALIŞVERİŞ

TÜKETİMİ ARTIYOR, PAZARDAKİ PAYI BÜYÜYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme