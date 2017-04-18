ALIŞVERİŞ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İsrail domates
ALIŞVERİŞ

İsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak

Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domates, İsrail'de gümrük vergisinden muaf tutulacak

18 Nisan 2017 Salı, 22:04:54 Güncelleme: 22:06:31 AA

İsrail Tarım Bakanlığı, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, ülkede 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilecek belli oranda domatesi gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

Türkiye'den ne kadar domates ithal edileceği bilgisine yer verilmeyen haberde, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ilk parti domatesin önümüzdeki hafta Türkiye'den İsrail'e ulaşacağı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyor
ALIŞVERİŞ

O marka online satışa başladı
Yabancı kartlarla yurtiçinde 1.1 milyar liralık ödeme yapıldı
ALIŞVERİŞ

Türkiye'de kaç kredi kartı kullanıcısı var?
Gelirimizin ne kadarı yemeğe gidiyor?
ALIŞVERİŞ

Yemeğe hangi ülke ne kadar harcıyor? İki Türk şehri... ...
Jeans’ten yeni bir koleksiyon “CUK oturur, mükemmel durur”
ALIŞVERİŞ

Jeans’ten yeni bir koleksiyon
İki genç yıldız bir arada
ALIŞVERİŞ

İki genç yıldız bir arada
Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya geliyor
ALIŞVERİŞ

Ünlü isimler ‘A Day of by Alaluxa’da bir araya ...
Müezzinoğlu: KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız
ALIŞVERİŞ

MÜJDE BUGÜN GELDİ! İNDİRİMLER DEVAM EDECEK
Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor
ALIŞVERİŞ

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN GÜNLÜK 10 BİN TURİST GELECEK
İlk kiraz hasadı on gün sonra Manisa'da gerçekleşecek
ALIŞVERİŞ

ON GÜN SONRA TEZGAHLARDA
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
ALIŞVERİŞ

İŞTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN!
Poşetli bitki ve meyve çayları son 6 yılda yüzde 60 büyüdü
ALIŞVERİŞ

TÜKETİMİ ARTIYOR, PAZARDAKİ PAYI BÜYÜYOR
Otopark yeri ve çeşit AVM’ye yönlendiriyor
ALIŞVERİŞ

AVM'YE KARŞI ESNAF ÇARŞISI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme