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Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler

21 Nisan 2017 Cuma, 13:24:56 HABERTURK.COM

Avrupa Komisyonu'nun istatistik birimi Eurostat hangi ülkelerde yiyeceğe ne kadar harcandığını hesaplayarak bir sıralama oluşturdu. Tahıl, bitkisel yağlar, et, süt ve şeker fiyatlarına göre oluşturulan endekste Türkiye de var.

  • 1 Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
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    Avrupa'da son geçen seneye göre gıda fiyatları ciddi artış gösteriyor. En az artan temel gıda maddelerinden kırmızı et dahi ortalama % 8 pahalılaştı.

  • 2 Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
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    Tatlı düşkünleri Avrupa genelinde şeker fiyatlarındaki artış nedeniyle % 45 daha fazla ödeme yapıyor. Süt ürünleri de bir önceki yıla % 33 daha pahalı. Sebze ağırlıklı beslenmeyi seven, bitkisel yağları tercih edenler için de durum pek parlak değil.

  • 3 Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
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    Avrupa Komisyonu istatistik birini Eurostat fiyatları artışı hesaplamakla kalmadı hangi ülkenin yiyeceğe ne kadar ödediğini de hesapladı. İşte en pahalı ülkeden en ucuza doğru o liste.

  • 4 Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
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    1 - İSVİÇRE

  • 5 Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
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    2 - NORVEÇ

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