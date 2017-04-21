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Tatlı düşkünleri Avrupa genelinde şeker fiyatlarındaki artış nedeniyle % 45 daha fazla ödeme yapıyor. Süt ürünleri de bir önceki yıla % 33 daha pahalı. Sebze ağırlıklı beslenmeyi seven, bitkisel yağları tercih edenler için de durum pek parlak değil.