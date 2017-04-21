Avrupa'da son geçen seneye göre gıda fiyatları ciddi artış gösteriyor. En az artan temel gıda maddelerinden kırmızı et dahi ortalama % 8 pahalılaştı.
Tatlı düşkünleri Avrupa genelinde şeker fiyatlarındaki artış nedeniyle % 45 daha fazla ödeme yapıyor. Süt ürünleri de bir önceki yıla % 33 daha pahalı. Sebze ağırlıklı beslenmeyi seven, bitkisel yağları tercih edenler için de durum pek parlak değil.
Avrupa Komisyonu istatistik birini Eurostat fiyatları artışı hesaplamakla kalmadı hangi ülkenin yiyeceğe ne kadar ödediğini de hesapladı. İşte en pahalı ülkeden en ucuza doğru o liste.
1 - İSVİÇRE
2 - NORVEÇ