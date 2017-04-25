ALIŞVERİŞ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
kiraz
ALIŞVERİŞ

Yerli kiraz kilosu 85 liradan tezgaha indi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde geçen hafta ilk hasadı yapılan yerli kiraz, Bursa'daki manav tezgahlarında kilosu 85 liradan satışa sunuldu

25 Nisan 2017 Salı, 09:54:25 Güncelleme: 09:57:14 AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde nisan ayında hasadına başlanan yerli kiraz, Bursa'da tezgahlarda yerini aldı.

İlkbahar ve yaz mevsiminin erik ve çilek ile en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerinden kiraz, merkez Osmangazi ilçesindeki bir manavın reyonunda kilogramı 85 liradan satılıyor.

Manisa'da geçen hafta ilk hasadı yapılan ve kısa sürede Türkiye'deki pek çok manavın tezgahında satışa çıkan yerli kiraz, fiyatı pahalı olduğundan gramla satılıyor.

350 gramlık paketler halinde 30 liradan satışa sunulan mevsimin ilk yerli kirazının kilogram fiyatı ise 85 liraya denk geliyor.

Çekirge semtindeki bir manavda çalışan Osman Özçivi, AA muhabirine, kirazın tezgahın en pahalı ürünü olduğunu söyledi.

Özçivi, ''Yılın ilk yerli kirazı tezgahlarımızda yerini aldı. Şimdilik yeni çıktığı için fiyatı cep yakıyor. Biz de zaten bu yüzden 350 gramlık kirazı 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı 85 lira.' diye konuştu. 350 gramlık paketlerde ortalama 60 tane kiraz bulunduğunu belirten Özçivi, ''Şu anda yeni çıkması ve ilk ürün olmasından ötürü kirazlarımız çok pahalı fakat yaklaşık bir ay içinde tıpkı erik gibi normal fiyat seviyesine inecektir" dedi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyor
ALIŞVERİŞ

O marka online satışa başladı
Müezzinoğlu: KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız
ALIŞVERİŞ

Müjde bugün geldi! İndirimler devam edecek
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
ALIŞVERİŞ

İşte fiyatı en fazla artan ürün!
Yabancı kartlarla yurtiçinde 1.1 milyar liralık ödeme yapıldı
ALIŞVERİŞ

Türkiye'de kaç kredi kartı kullanıcısı var?
Gelirimizin ne kadarı yemeğe gidiyor?
ALIŞVERİŞ

Yemeğe hangi ülke ne kadar harcıyor? İki Türk şehri... ...
Jeans’ten yeni bir koleksiyon “CUK oturur, mükemmel durur”
ALIŞVERİŞ

Jeans’ten yeni bir koleksiyon
Edirne Erasta AVM'ye yurtdışından da ziyaretçi bekleniyor
ALIŞVERİŞ

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN GÜNLÜK 10 BİN TURİST GELECEK
Otopark yeri ve çeşit AVM’ye yönlendiriyor
ALIŞVERİŞ

AVM'YE KARŞI ESNAF ÇARŞISI
İlk kiraz hasadı on gün sonra Manisa'da gerçekleşecek
ALIŞVERİŞ

ON GÜN SONRA TEZGAHLARDA
İsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak
ALIŞVERİŞ

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'DEN İTHAL EDİLECEK DOMATESLE İLGİLİ FLAŞ KARAR
Avrupa'da yiyeceğin en ucuz olduğu ülkeler
ALIŞVERİŞ

DAHA UCUZ BİR AVRUPA ÜLKESİ YOK
Poşetli bitki ve meyve çayları son 6 yılda yüzde 60 büyüdü
ALIŞVERİŞ

TÜKETİMİ ARTIYOR, PAZARDAKİ PAYI BÜYÜYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme