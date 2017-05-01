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01 MAYIS 2017
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İstanbul Ticaret Odası
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İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İstanbul'da nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlarda yüzde 9,07, toptan fiyatlarda ise yüzde 13,48 artış oldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:31:32 Güncelleme: 13:34:32 AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bu yılın nisan ayında yüzde 1,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti.

Ücretliler Geçinme Endeksi 2017 nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 8,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,26 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,07, toptan fiyatlar ise yüzde 13,48 arttı.

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