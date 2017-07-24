Online ticaretin yeni dinamiklere ve farklı bakış açılarına ihtiyacı olduğunu belirten setmoda.com'un CEO'su Tuğrul Çetintaş, bu ihtiyacı gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çetintaş, "MNG Holding kuruluşu olarak bu yatırım ile e-ticaret sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. 100 kişiye yakın ekibimiz ile müşterilerimize her gün dinamik bir içerik ve yeni kampanyalar sunacağız. Nüfusu 80 milyona dayanan ülkemizde 46 milyon internet kullanıcısı var. Türkiye’nin nüfusunu ve internet kullanıcı sayısını ele aldığımızda e-ticaretin gideceği uzun bir yol olduğunu görüyoruz. Toplam perakendede e-ticaretin payı 31 milyar lira. Online perakendenin payı ise sadece 11,3 milyar lira." değerlendirmesinde bulundu.

Çetintaş, pazardaki büyük oyuncular arasına girmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

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