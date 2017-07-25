ŞOK Marketler'den dijital hamle

Şirketten yapılan açıklamaya göre uygulama dünyada uygun fiyatlı zincir marketler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Cep telefonu üzerinden siparişlerini verebilecek olan müşteriler, ‘Tıkla, Gel, Al’ mantığıyla seçtikleri ürünleri kendi belirledikleri zaman diliminde kendilerine en yakın marketten aynı gün içinde teslim alabilecek. Alışveriş internet üzerinden tamamlanacağından, mağazada kuyruk bekleme sorunu da olmayacak.

26 MAĞAZADA BAŞLADI

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Bu dijital hamlemizle alışverişte ezber bozmaya hazırlanıyoruz. Böyle bir hamleyi kendi kulvarımızda ilk biz attığımız için heyecanlıyız. Tüketicilerimiz neredeyse biz de orada olmalıyız dedik ve şimdi onlara sadece bir tık kadar yakınız. Müşterilerimize günlük tempolarında zaman kazandırmak ve marketteki fırsatları kaçırmamalarını sağlamayı amaçladık” dedi.

Projenin ilk adımını 2016 yılının Ağustos ayında attıklarını anlatan Demirel, "Kasım 2016’da tasarımı hazırlandı. Click&Collect uygulaması dünyada İngiltere ve Fransa’da uygulanıyor. Türkiye’de uygun fiyatlı ürünler satan perakende zincirleri arasındaysa ilk kez bu uygulamayı biz hayata geçiriyoruz. Bu aynı zamanda dünyada da uygun fiyatlı ürünler satan marketler içinde de ilk kez uygulanacak. Cepte ŞOK uygulaması şimdilik 26 Şok mağazamızda başladı. Başta çalışan kadınlar olmak üzere, markete alışverişe gitmeye vakti olmayanlara hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayacak." dedi.

Click & Collect nedir

“İnternetten satın alınan ürünlerin markanın fiziksel mağazasından teslim alınması” şeklinde özetlenebilecek Click & Collect, yeni ve farklı bir teslimat modeli olarak perakendecilere ve kullanıcılara avantaj sağlıyor. Avrupa’da kullanıcıların yarısından fazlası ürününü teslim almak için Click & Collect’i tercih ediyor.