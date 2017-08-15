Toplam tüketiminde en yüksek pay yüzde 25.2 ile konut ve kiranın oldu

TÜİK´in Hanehalkı Bütçe Araştırması 2016 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre hanelerin toplam tüketiminde en yüksek pay yüzde 25.2 ile konut ve kiraya, yüzde 19.5 ile gıda ve alkolsüz içeceklere ve 18.2 ile ulaştırmaya ayrıldı.

Haneler harcamalarına göre sıralandığında en düşük yüzde 20´lik harcama diliminde yer alan haneler ile en yüksek yüzde 20´lik harcama diliminde yer alan hanelerin harcama yapısı özellikle ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira, eğitim, eğlence ve kültür, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında farklılaştı.

EĞİTİM DURUMU HARCAMAYI ETKİLİYOR



Araştırmaya göre Türkiye genelinde, hanehalkı sorumlularının yüzde 52.2'si lise altı eğitimlilerden oluşurken, yüzde 18.6´sı yükseköğretim mezunu, yüzde 18'i lise ve dengi okul mezunu ve yüzde 11.3´ü ise bir okul bitirmeyenlerden oluştu.



Hanehalkı sorumlusunun eğitim durumuna göre hanelerin tüketim harcamalarının dağılımı incelendiğinde, eğitim düzeyine göre harcama kalıplarının değiştiği görüldü. Eğitim düzeyi arttıkça ulaştırma, eğitim, eğlence ve kültür, lokanta ve otel harcamalarına ayrılan pay artarken, gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira gibi zorunlu harcamaların payı azaldı.

TÜİK hane halkı harcama

TÜİK hane halkı bütçe araştırması

TÜİK hanehalkı konut harcama

konut satışları