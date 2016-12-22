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Altın fiyatları ne kadar? 22.12.2016

Altının gram fiyatı, 128 liranın altında yatay bir seyir izliyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:34:44 Güncelleme: 11:29:57 AA

Uluslararası piyasada Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde düşen işlem hacimlerinin etkisiyle sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ve döviz kurları altının gram fiyatının da 127 - 129 lira bandında dengelenmesine neden oldu. Peki çeyrek altın ve altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Dün 129 lira sınırına kadar çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,56 azalışla 127,7 liradan tamamladı.

Saat 10.15 itibarıyla gram altın 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211, Cumhuriyet altını 863 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen hafta başından bu yana içinde olduğu 1.125 - 1.140 dolar bandı içindeki hareketine devam ederek şu dakikalarda 1.130 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

'DOLARDAKİ ÇEKİLMELER ALTINI OLUMSUZ ETKİLER'

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, "Altının ons fiyatında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 1.140 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyordu. Uluslararası piyasalardaki sakin seyir ve yurt içinde dolar kurunda yaşanabilecek geri çekilmeler altının gram fiyatını olumsuz yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Altının gram fiyatının olası yükselişlerinin 130 lira ile sınırlı kalabileceğine dikkati çeken Memiş, bugün 127-128 lira bandında işlemler gerçekleşebileceğini kaydetti.

Memiş, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğine değinerek, altının ons fiyatının 1.125-1.135 dolar bandı içindeki dalgalı seyrini sürdürebileceğini ifade etti.

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