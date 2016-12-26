Altın fiyatları ne kadar? 26.12.2016

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle geçen hafta kapanışı olan 1.134 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün ABD ve Avrupa piyasalarının neredeyse tamamı Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.



Altının gram fiyatı da cuma günü 127,2 lirayı görmesinin ardından sınırlı da olsa yükselişe geçerek haftayı 128 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla 127,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, Cumhuriyet altını 855 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altın fiyatlarının dar bir bant içerisinde hareket ettiğini, yatırımcıların tatilde olması nedeniyle bu hafta da benzer bir seyir izlenebileceğini ifade etti.



Teknik açıdan altın fiyatlarındaki genel görünümün negatif olduğunu belirten Memiş, "Geçen haftalarda, yükseliş isteğinin beklentileri karşılamadığını gördük. Diğer taraftan Avrupa bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların küresel piyasalarda doların güçlü kalmasını sağladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.



Memiş, altının ons fiyatının yılın son haftasını düşüşlerle tamamlayacağını, satış baskısının devam etmesi durumunda 1.100 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.



Yurt içi piyasalarda, dolar/TL ve altının ons fiyatında beklentileri doğrultusunda düşüşlerin görülmesi durumunda altının gram fiyatının sırasıyla 126,5 ve 125 lira seviyelerini test edebileceğini ifade eden Memiş, gram altının, yılı 125-130 lira bandı içinde tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.

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