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Altın fiyatları ne kadar? 29.12.2016

Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 131 liranın üzerini test etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:43:15 Güncelleme: 16:48:05 AA

Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişi ile bugün 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 131,03 lirayı gördü. Gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 130,7 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 875 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,25 artışla 1.142 dolardan tamamlamasının ardından bugün de alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 1.150 dolar seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de 20 Ocak 2017 tarihinde başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklerin son bir haftada güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdığını belirtiyor.

Teknik açıdan 1.150 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 dolar direncinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 1.139 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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