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Çeyrek altın ne kadar? (02.01.2017)

Yeni yılın ilk işlem gününde çeyrek altın 215 TL'den gram altın 131 TL'den satılıyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:06:50 Güncelleme: 12:43:55 AA

Çeyrek altın 215 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayarak 131 lira sınırında dengelendi.

Serbest piyasada altının gramı, 2016'nın son haftası dolar/TL'deki yatay seyre paralel yılı yüzde 0,4 azalışla 130,4 liradan tamamladı.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 130,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.

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