Çeyrek altın ne kadar? (02.01.2017)

Çeyrek altın 215 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayarak 131 lira sınırında dengelendi.
Serbest piyasada altının gramı, 2016'nın son haftası dolar/TL'deki yatay seyre paralel yılı yüzde 0,4 azalışla 130,4 liradan tamamladı.
Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 130,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER