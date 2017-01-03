Aralık ayında 1.6 milyar dolarlık altın ithal ettik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı enerji faturasındaki azalmaya paralel aralıkta yüzde 11.1 azalışla 5.6 milyar dolar, 2016’da yüzde 11.7 azalışla 55.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat aralıkta yüzde 9.3 artarak 12.8 milyar dolar, ithalat yüzde 2.2 artarak 18.4 milyar dolar oldu. İthalatı yükselten nedenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolar satıp altına yatırım yapın’ çağrısı ile artan talep sonrası yapılan altın ithalatı etkili oldu. Altının ağırlıkta olduğu inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri kalemi 2015 Aralık’ta 376 milyon dolarken yüzde 332 artışla 1 milyar 645 milyon dolara ulaştı. Böylece ithalat da eksi değer alması gerekirken 397 milyon dolar artıya geçti. Eğer altın ithalatı bu kadar artmasaydı aralık ayı ithalatı 17.1 milyar dolar civarında olacak yani 874 milyon dolar (yüzde 4.7) azalmış olacaktı.

YILLIK RAKAMLARI DA ETKİLEDİ

Yıllık bazda bakıldığında ise 2016 yılında ihracat yüzde 0.84 azalışla 142.6 milyar dolar, ithalat yüzde 4.2 azalışla 198.6 milyar dolar oldu. İthalatın daha fazla düşüşünü altın ithalatındaki artış sınırladı. Yıllık altın ithalatı 4.1 milyardan 7.2 milyar dolara çıkarken ithalat artışına 1.5 puanlık katkı yaptı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Aralık ayında yüzde 65.2 iken, 2016 yılı Aralık ayında yüzde 69.7 olarak gerçekleşti, 2016 yılında ise yüzde 71.8 oldu.

Aralık ayında en çok ihraç edilen fasıl 2 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları olurken, bu faslı 1.1 milyar dolar ile kazan, makine ve cihazlar, aletler, parçaları, 773 milyon dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları izledi.

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK