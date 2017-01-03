ALTIN HABERLERİ
03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altın Dolar Yatırım Aralık ayı
ALTIN

Aralık ayında 1.6 milyar dolarlık altın ithal ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolar satıp altına yatırım yapın’ önerisi sonrası aralık ayında 1.6 milyar dolarlık altın ithal edildi. Altın ithalatı artınca aralıkta toplam ithalat da 18.4 milyar dolara çıktı

03 Ocak 2017 Salı, 01:15:16 Güncelleme: 01:32:49

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı enerji faturasındaki azalmaya paralel aralıkta yüzde 11.1 azalışla 5.6 milyar dolar, 2016’da yüzde 11.7 azalışla 55.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat aralıkta yüzde 9.3 artarak 12.8 milyar dolar, ithalat yüzde 2.2 artarak 18.4 milyar dolar oldu. İthalatı yükselten nedenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolar satıp altına yatırım yapın’ çağrısı ile artan talep sonrası yapılan altın ithalatı etkili oldu. Altının ağırlıkta olduğu inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri kalemi 2015 Aralık’ta 376 milyon dolarken yüzde 332 artışla 1 milyar 645 milyon dolara ulaştı. Böylece ithalat da eksi değer alması gerekirken 397 milyon dolar artıya geçti. Eğer altın ithalatı bu kadar artmasaydı aralık ayı ithalatı 17.1 milyar dolar civarında olacak yani 874 milyon dolar (yüzde 4.7) azalmış olacaktı.

YILLIK RAKAMLARI DA ETKİLEDİ

Yıllık bazda bakıldığında ise 2016 yılında ihracat yüzde 0.84 azalışla 142.6 milyar dolar, ithalat yüzde 4.2 azalışla 198.6 milyar dolar oldu. İthalatın daha fazla düşüşünü altın ithalatındaki artış sınırladı. Yıllık altın ithalatı 4.1 milyardan 7.2 milyar dolara çıkarken ithalat artışına 1.5 puanlık katkı yaptı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Aralık ayında yüzde 65.2 iken, 2016 yılı Aralık ayında yüzde 69.7 olarak gerçekleşti, 2016 yılında ise yüzde 71.8 oldu.

Aralık ayında en çok ihraç edilen fasıl 2 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları olurken, bu faslı 1.1 milyar dolar ile kazan, makine ve cihazlar, aletler, parçaları, 773 milyon dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları izledi.

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları ne kadar? 27.12.2016
ALTIN

Gram altın yükselişte
Altın fiyatları ne kadar? 26.12.2016
ALTIN

Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatları ne kadar? 22.12.2016
ALTIN

Altının düşüşe geçti!
Altın fiyatları ne kadar? 20.12.2016
ALTIN

Altın fiyatları düşüşte!
Çeyrek altın ne kadar? (16.12.2016)
ALTIN

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Çeyrek altın ne kadar? (15.12.2016)
ALTIN

Altın fiyatları çakıldı!
Yastıkaltı altının değeri 650 milyar lirayı geçti
ALTIN

YASTIKALTI ALTININ DEĞERİ 650 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ
Altın fiyatları ne kadar? 29.12.2016
ALTIN

ALTININ GRAMI 131 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ
Aralık ayında 1.6 milyar dolarlık altın ithal ettik
ALTIN

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI RAKAMLARA YANSIDI!
Çeyrek altın ne kadar? (02.01.2017)
ALTIN

ALTIN YILA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
2016'da en çok altın kazandırdı
ALTIN

2016'DA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
Altın fiyatları ne kadar? 30.12.2016
ALTIN

ALTININ GRAMI O RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.