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Altının gram fiyatı 148,9 liraya yükselerek rekor kırdı

Dolar kurundaki yükseliş altını da vurdu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:17:10 Güncelleme: 11:22:53

Altının gram fiyatı, dolar kuruna bağlı yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek ca ile tarihi zirvesini gördü.

Serbest piyasada Altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle son 5 gündür yükseliş trendinde hareket ederek rekor tazeliyor. Dün yüzde 2,7 artışla günü 145,0 liradan tamamlayan gram Altın bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,6 primle 147,4 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek Altın 243, Cumhuriyet Altını 988 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons Altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 3,90 lira sınırına kadar yükselmesinin, Altının gram fiyatının tarihi zirvesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.

Dolar kurunda yaşanan yükselişlerin ekonomik bir nedeni olmadığını, dolayısıyla fiyatlardaki yükselişleri spekülatif olarak değerlendirdiklerini kaydeden Memiş, "Vatandaşlarımıza bu fiyatlardan alış yönünde pozisyon almalarını tavsiye etmiyoruz." dedi.

Memiş, Altının ons fiyatının 1.180-1.190 dolar bandında hareket edebileceğini kaydederek, gram Altın fiyatında ise 149 lira seviyesinin direnç, 144 lira seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Bloomberg 

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